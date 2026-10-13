Miriam Neureuther stichelt gegen Ehemann Felix: "Ist auch männertauglich"

Im Hause Neureuther sind die Rollen klar verteilt. Während Felix mit Werbe-Deals, Podcast und gemeinnützigen Projekten ausgelastet ist, kümmert sich Miriam um die gemeinsamen Kinder. Mit der Abendzeitung hat die einstige Biathletin darüber gesprochen, wo ihr Ehemann zu Hause noch eine Schippe drauflegen könnte.

Als Mutter von vier Kindern ist Miriam Neureuther nach dem Ende ihrer Ski-Karriere gut ausgelastet. Dennoch hat die 36-Jährige nun die Zeit gefunden, ein Buch zu schreiben. Warum das auch mit Blick auf ihre zwei Töchter und zwei Söhne etwas ganz Besonderes ist und zu welcher Gelegenheit Ehemann Felix Neureuther etwas aktiver werden könnte – der Abendzeitung hat sie es verraten.

Miriam Neureuther: Bei dieser Sache könnte Ehemann Felix mehr tun

"Jetzt ist es vollbracht. Nichts ist Fake, alles ganz ohne KI", freut sich Miriam Neureuther. Seit vier Jahren hat die ehemalige Biathletin an der Veröffentlichung ihres Werks "Tannenduft und Glitzerschnee. Ein Winter- und Weihnachtsbuch für die ganze Familie" gewerkelt. Jetzt stellt sie ihre ganz persönlichen Tipps zur Weihnachtszeit – inklusive ihrer Lieblingsrezepte – zur Verfügung. "Das Buch ist durch und durch 'Miri' mit allem, was uns rund um Weihnachten beschäftigt und uns hilft, diese Zeit schöner, gesünder und bewusster zu gestalten – und uns auch mal innehalten lässt."

Und wie startet Familie Neureuther gesund und ausgewogen in den Tag? "Morgens gibt es bei uns immer ein Zaubermüsli mit frischem Obst und Nüssen, das uns allen schmeckt", sagte Miriam Neureuther im Gespräch mit der Abendzeitung. Damit das bei der sechsköpfigen Familie nicht in Stress ausartet, setzt die 36-Jährige dafür gerne ihren Thermomix als Küchenhilfe ein.

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Bei diesem Thema kann sie sich allerdings einen kleinen, lieb gemeinten Seitenhieb gegen ihren Ehemann nicht verkneifen. "Auch Felix nutzt ihn gerne – könnte meiner Meinung nach aber noch mehr damit kochen", erklärt sie und fügt lachend an: "Ein Thermomix ist auch männertauglich."

Liebeserklärung an Ehemann Felix Neureuther: "Bin unendlich dankbar"

Ist Felix Neureuther in der Küche etwa nicht so begabt? Wie der einstige Skirennfahrer der AZ vor wenigen Monaten verraten hatte, überlässt er den Kochlöffel lieber seiner Ehefrau – immerhin bringt sie als studierte Ernährungsberaterin eine gute Fachkompetenz mit. Und was schätzt Miriam Neureuther an ihrem Ehemann ganz besonders? "Dass er ein so familienbewusster und geerdeter Mensch ist, er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben! Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihn an meiner Seite habe." Bei diesen liebevollen Worten ist die kleine Stichelei gegen ihren Ehemann sicherlich schnell wieder vergessen.