Miriam Neureuther mit emotionaler Botschaft: "Hat uns immer begleitet"

Die Kinder von Felix Neureuther und seiner Ehefrau wachsen fernab der Öffentlichkeit auf. Das Promi-Paar gibt ab und an Einblicke in das Familienleben. Was Miriam Neureuther jetzt über ihre Rolle als Mutter verrät ...

Mit vier Kindern dürfte der Alltag von Felix und Miriam Neureuther ziemlich ausgelastet sein. Die ehemaligen Ski-Stars haben ihre sportlichen Karrieren für ihre Familie auf Eis gelegt und genießen in Garmisch-Partenkirchen ein zurückgezogenes Leben. Jetzt hat die Neureuther-Ehefrau einen privaten Einblick gewährt.

Miriam Neureuther in inniger Umarmung mit ihren Kindern

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Miriam Neureuther ein Foto, das sie in inniger Umarmung mit Tochter Matilda und Sohn Leo zeigt. Zu dem Schnappschuss schreibt sie, dass diese kleinen Momente mit ihrem Nachwuchs für sie "das Allerschönste" seien. Zum Schutz ihrer Kinder werden die Gesichter allerdings nicht offen gezeigt.

Seit sie Mutter geworden ist, hat sich Miriam Neureuther vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit Ehemann Felix hat sie vier Kinder. Ihr jüngster Sohn Mats kam im Frühjahr 2025 auf die Welt, womit die ehemalige Biathletin für eine absolute Überraschung sorgte. Bis zur Geburt war die Schwangerschaft geheim geblieben.

Miriam Neureuther zeigt sich ganz innig mit ihren Kindern. © Instagram/miriamneureuther

Liebevolle Botschaft zum Muttertag: "Sie hat viel Liebe und Zeit investiert"

Dass Miriam Neureuther in ihrer Elternrolle so aufgeht, kommt nicht von ungefähr. Zum Muttertag (10. Mai) richtete sie eine liebevolle Nachricht an ihre eigene Mutter. "Sie hat immer uns Kinder priorisiert und sich selbst hinten angestellt, damit wir es gut hatten. Sie hat uns immer auf alle Skirennen, Langlaufrennen und sonst wohin begleitet. Sie hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und sehr viel Liebe und Zeit in uns Kinder investiert", sagte sie zur " ".

Die 35-Jährige wisse die Leistungen und Entbehrungen ihrer Mutter zu schätzen, seit sie selbst Kinder habe, betonte sie. "Ich hoffe, dass unsere Kinder auch einmal dastehen und sagen: Das war cool, dass sich unsere Eltern immer so viel Zeit genommen haben." Von Tochter Matilda, Sohn Leo, Tochter Lotta und Sohn Mats lässt sich Miriam Neureuther sicherlich auch gebührend zum Muttertag feiern.