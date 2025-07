Miriam Höller über Roland Trettl: "Du bist ein echtes Geschenk"

Seit Anfang des Jahres zeigen sich Miriam Höller und Roland Trettl ganz offen als Paar. Zu seinem Geburtstag widmet sie ihm auf Instagram nicht nur rührende Worte - sondern auch jede Menge Komplimente.

Starkoch und "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl feierte am 3. Juli seinen 54. Geburtstag. Seine Partnerin Miriam Höller (38) gratulierte ihm mit . Zu verliebten Pärchenbildern schrieb sie am Donnerstag: "Die Leute sagen, du seist Amor, weil du schon unzählige Menschen in deiner Dating-Show zusammengebracht hast. Anfangs habe ich das belächelt. Doch fernab von TV und Bühne hast du diesen Namen für mich wirklich verdient."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Miriam Höller: "Du bist ein echtes Geschenk"

Weiter erklärte sie, dass Trettl für sie sinnbildlich für die "unberechenbare, oft überwältigende Kraft der Liebe" stehe. "Unerwartet und zielgenau hat mich dein eigener goldener Pfeil getroffen", blickt Höller auf den Anfang der Beziehung zurück. "Seitdem lerne ich durch dich, was Vertrauen wirklich bedeutet. Du bist ein wundervoller Mensch und ein echtes Geschenk in meinem Leben", schwärmte sie weiter. "Du hast all die Liebe, Treue und Wertschätzung verdient, die du mir jeden Tag gibst."

Miriam Höller hatte selbst erst vor wenigen Tagen Geburtstag gefeiert. Am 27. Juni gratulierte ihr Trettl ebenfalls via Social Media. Er veröffentlichte in einer Instagram-Story ein Bild des Paares mit dem Glückwunsch "Happy Birthday Schönste". Höller setzte an ihrem Ehrentag und schrieb darin: "Ich bin heute wirklich glücklich. Weil ich meine Eltern, meinen Bruder, meine Oma und weitere wichtige Menschen noch in meinem Leben habe. Weil ich um 0:00 Uhr den richtigen Mann küssen darf."

Promi-Liebe seit Anfang 2025 offiziell

Erst Ende Januar 2025 haben Roland Trettl und Miriam Höller ihre Beziehung öffentlich gemacht. Zuvor hatte es monatelang Gerüchte um den TV-Koch und die Ex-Stuntfrau und ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin gegeben.

Roland Trettl hatte sich 2023 von seiner langjährigen Frau Daniela getrennt. Das Paar war zwölf Jahre verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn. Miriam Höller war ab 2010 mit dem Kunstflugpiloten Hannes Arch (1967-2016) liiert. Er starb 2016 bei einem Absturz mit einem Helikopter. Er wurde nur 48 Jahre alt. Im selben Jahr verletzte sich Höller bei einem Arbeitsunfall schwer und musste ihre Karriere als Stuntfrau beenden.