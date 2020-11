Miranda Kerr lobt Katy Perry: "Du bist unglaublich"

Miranda Kerr bewundert die neue Frau an der Seite ihres Ex-Mannes Orlando Bloom. Das Model findet Sängerin Katy Perry "unglaublich".

Das ist Patchwork vom Feinsten. Miranda Kerr (37) drückt via Social Media ihre Bewunderung für Sängerin Katy Perry (35, ) aus - die neue Frau an der Seite ihres Ex-Mannes Orlando Bloom (43, "Carnival Row"). , dass sie wieder für die US-Show "American Idol" vor der Kamera steht. Erst Ende August brachte die Sängerin Töchterchen Daisy auf die Welt. Miranda Kerr schrieb dazu in den Kommentaren: "Oh mein Gott. Du bist unglaublich! Liebe dich". Dahinter setzte das Model ein rotes Emoji-Herz.

Miranda Kerr und Orlando Bloom waren von 2010 bis 2013 verheiratet. Aus ihrer Ehe stammt Söhnchen Flynn (geb. 2011). Kerr hat im Jahr 2017 den Snapchat-Gründer Evan Spiegel (30) geheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Perry und Bloom führen seit 2016 eine On-Off-Beziehung, sind aber seit Februar 2019 verlobt. Töchterchen Daisy Dove Bloom krönte Ende August 2020 ihr Glück.