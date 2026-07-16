Minus 80 Kilo! Wie Whoopi Goldberg das geschafft hat

Schauspielerin Whoopi Goldberg zeigt sich nur noch selten auf roten Teppichen. Nun erschien die 70-Jährige gemeinsam mit ihrer Tochter zu einem Event in New York. Dabei wurde deutlich, wie viel Gewicht der "Sister Act"-Star verloren hat.

Seltener Anblick: Am Montag erschien Oscar-Preisträgerin Whoppi Goldberg in New York bei der Premiere von "The Whoopi Monologues" im Mitzi E. Newhouse Theater. Mittlerweile zeigt sich die 70-Jährige nur noch selten auf öffentlichen Events. Umso deutlicher wurde, wie viel Gewicht die Schauspielerin in der letzten Zeit verloren hat.

Goldberg erschien gemeinsam mit ihrer Tochter Alexandrea Martin (52) zu dem Event. Während sich die 52-Jährige in einem sportlichen Zweiteiler zeigte, trug Goldberg ein cremefarbenes Kleid über einem schwarzen Oberteil, sowie schlichten Schmuck.

Dass Whoopi Goldberg zuletzt viel Gewicht verloren hatte, machte sie bereits vor einiger Zeit öffentlich. Demnach habe sie nach einer Rückenverletzung mit der Einnahme des Medikaments Mounjaro begonnen.

Whoopi Goldberg nach durch Einnahme von Mounjaro ab

Der Wunsch nach einer schlankeren Figur sei bei Goldberg jedoch nicht der Grund für die Einnahme gewesen: "Ich musste diese Spritzen nehmen, weil ich Ischias hatte", erklärte sie gegenüber der "Daily Mail" im Herbst 2025. Zuvor habe sie sich bei einem Unfall auf nassem Gras einen Wirbel gebrochen. Sie berichtete: "Ich bin gerannt wie Fred Feuerstein und ich bin ausgerutscht, in die Luft geflogen, habe einen Salto gemacht und bin wieder auf dem Boden gelandet."

Laut der "Daily Mail" soll Goldberg durch die Einnahme von Mounjaro rund 80 Kilogramm verloren haben. Der Gewichtsverlust würde vielen Menschen jedoch nicht auffallen, betont die Schauspielerin, da ihre "Kleidung immer weit sitzt, sodass niemand jemals erkennen kann, was sich darunter verbirgt".