Mindy Kaling erklärt: Deshalb pausiert sie ihre Schauspielkarriere

Mindy Kaling stand schon seit mehreren Jahren nicht mehr vor der Kamera - aus einem ungewöhnlichen Grund: ihrem Aberglauben, wie sie in einem aktuellen Interview verrät.

Mindy Kaling (45) hat verraten, warum sie sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Schauspielerei zurückgezogen hat - aus abergläubigen Gründen. erklärt sie, dass sie im Rahmen ihrer Serien "Noch nie in meinem Leben" und "The Sex Lives of College Girls" bewusst nur als Produzentin hinter der Kamera blieb und sich gegen einen Cameo-Auftritt entschied.

"Ich glaube, ein Teil von mir ist ein bisschen abergläubig. Ich denke mir, die scheinen gut gelaufen zu sein und ich spiele nicht mit, also warte ich vielleicht lieber." Dennoch gibt die dreifache Mutter zu, dass sie das Schauspielern vermisse und sie "gerne bald eine Show schreiben oder mitgestalten würde, in der ich mitspielen kann".

Mindy Kaling wird auf dem Walk of Fame geehrt

Angefangen als Musicaldarstellerin am Broadway, machte sich Mindy Kaling 2004 als Autorin und Darstellerin der Erfolgsserie "The Office" einen Namen. Nach den Serien "Noch nie in meinem Leben" und "The Sex Lives of College Girls" erschien im Februar zudem ihr neuer Film "Running Point", in dem Kate Hudson (46) und Brenda Song (37) die Hauptrollen spielen. Im selben Monat wurde Kaling für ihre Arbeit geehrt und erhielt einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame.

Am 18. Februar nahm sie die Auszeichnung entgegen. "Ich bin so glücklich, ich liebe Anerkennung", schwärmte sie über diesen besonderen Moment. Kaling betrachtet ihren Stern auf ganz besondere Weise: Da sie Hindu ist und eine Feuerbestattung haben wird, sei sie manchmal traurig, nach ihrem Tod kein Grab zu haben. "Ich bin auch besessen von meinem Vermächtnis. [...] Aber das hier, das ist so viel besser als ein Grab", erklärte die Schauspielerin.