Milo Ventimiglia enthüllt seinen Stern auf dem Walk of Fame

Große Ehre für Milo Ventimiglia: Der "This Is Us"-Star wurde mit einem Stern auf dem Walk of Fame verewigt. Direkt daneben liegt der Stern von Mandy Moore, die in der Erfolgsserie seine Ehefrau spielt.

Für Milo Ventimiglia (44) geht ein großer Traum in Erfüllung. Der Schauspieler wurde mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood verewigt - als 2710. Mensch überhaupt. Mit der Rolle des Jesse gelang ihm in der Kultserie "Gilmore Girls" der Durchbruch. Aktuell glänzt er als Familienpatriarch Jack in der preisgekrönten Drama-Serie "This Is Us".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In seiner Rede dankte Ventimiglia allen Menschen, die ihn in seiner 26 Jahre anhaltenden Karriere unterstützt haben - "von der Arbeit am Set über die Büroarbeit bis hin zum Business und dem Publikum". Der gebürtige Kalifornier feierte sein Schauspieldebüt mit 18 Jahren in der Kultsitcom "Der Prinz von Bel-Air" an der Seite von Will Smith (53).

Mit Mandy Moore in bester Gesellschaft

Einige seiner Wegbegleiter standen ihm bei der Enthüllung des Sterns zur Seite: "Gilmore Girls"-Erfinderin Amy Sherman-Palladino (55) sowie seine "This Is Us"-Kollegen Jon Huertas (52) und Justin Hartley (44).

Ein besonderer Co-Star aus "This Is Us" fehlte - war aber dennoch ganz nah. Der Stern von Mandy Moore (37), die in der preisgekrönten Serie Ventimiglias Gattin spielt, befindet sich gleich neben dem Stern ihres TV-Mannes.