Trotz gemischter Resonanz verbucht Cathy Hummels ihren Stammtisch mit Markus Söder als vollen Erfolg – zumindest in Zahlen.

Cathy Hummels durfte bei der ersten Ausgabe ihres Stammtisches einen hochkarätigen Gast begrüßen: Niemand Geringeres als Ministerpräsident Markus Söder stand ihr zu ihrem Event in München Rede und Antwort. Das Aufeinandertreffen soll einen Werbewert in Millionenhöhe erzielt haben.

Cathy Hummels: Stammtisch mit Markus Söder

Auch wenn das Treffen auf viele Zuschauer mitunter etwas seltsam und stellenweise unfreiwillig komisch wirkte – so lies Söder etwa die zahlreichen Flirtversuche von Hummels an sich abprallen, auch ihr veganes, zuckerfreies Essen wollte er nicht probieren –, soll das Format einen hohen Wert erzielt haben. Glaubt man einem Beitrag von Cathy Hummels' LinkedIn-Profil, soll der "Stammtisch" eine Reichweite von 353,9 Millionen erreicht haben, was einem äquivalenten Werbewert von 10,4 Millionen Euro entsprechen soll.

Das sei der Betrag, der nötig wäre, um mit Werbung dieselbe Sichtbarkeit zu erzielen. "Ein riesiger medialer Erfolg", erklärt Hummels in ihrem Beitrag. Diese Reichweite soll ihr zufolge mit 746 Beiträgen in Form von Onlineartikeln, Printartikeln, TV-Berichten und Social Media Beiträgen über das Format erzielt worden sein.

Cathy Hummels spricht über den Erfolg ihres Stammtischs mit Markus Söder. © Screenshot LinkedIn

Cathys Stammtisch: Erfolg in Zahlen?

Während viele ihrer LinkedIn-Kontakte zu den Zahlen gratulieren, wirft es offenbar auch Fragen auf. So will ein User etwa wissen: "354 Millionen Reichweite soll bitte was genau sein? Wenn man offensichtlich einfach die gesamte Reichweite aller berichtenden Medien zusammenrechnet, soll das heißen, dass deren sämtlichen User genau davon Notiz genommen haben? Und reine Reichweite von sehr überwiegend negativer Resonanz sind ein theoretischer Erfolg?"

Tatsächlich ist die Reichweite ein erheblicher Faktor für die Preisgestaltung von Marketing-Kampagnen. Diese Reichweite motiviert Cathy Hummels offenbar dazu, weitere Veranstaltungen dieser Art zu verwirklichen: "Ich möchte dieses Format weiterführen, ausbauen, perfektionieren. Ich möchte das enorme mediale Potenzial nutzen, um wichtige Themen anzusprechen, inspirierende Menschen zu treffen und Meinung sowie Entertainment einen echten Raum zu geben."

Wie das genau aussehen wird, wer ihr nächster Gast sein soll und wann es die nächste Ausgabe des Stammtisches geben wird, hat Hummels bisher allerdings noch nicht verraten.