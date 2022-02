Millie Bobby Brown: Rundum-Verwandlung zum 18. Geburtstag

Zu ihrem 18. Geburtstag hat sich "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown in Schale geworfen. Allerdings ist die Schauspielerin in ihrem Look kaum wiederzuerkennen. Brown und ihr Freund Jacob Bongiovi verkleideten sich als Barbie und Ken.

"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown ist volljährig! Zum 18. Geburtstag am Samstag (19. Februar) schmiss die Schauspielerin sich in Schale: Brown und ihr Freund Jacob "Jake" Bongiovi (19) verkleideten sich als Barbie und Ken. Gefeiert wurde bereits am Freitagabend in zwei Londoner Nachtclubs. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Dabei waren die Britin und der Sohn von Sänger Jon Bon Jovi (59) kaum wiederzuerkennen: Sie trug eine blonde Langhaar-Perücke und ein Kleid mit Korsett, das sie selbst als "Goddess Dress" beschreibt. Er trug ein braun-beige gemustertes Hemd und ebenfalls blonde Haare. Brown und schrieb dazu: "Hey Ken!" Bongiovi : "Alles Gute zum Geburtstag, Barbie, ich liebe dich." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi machten ihre Beziehung im November 2021 auf Instagram offiziell. Den beiden wird seit dem Frühsommer eine Romanze nachgesagt.