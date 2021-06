Millie Bobby Brown: Ist sie mit Jon Bon Jovis Sohn zusammen?

Hat Millie Bobby Brown einen berühmten Freund? Der "Stranger Things"-Star wurde kürzlich in New York gesichtet - mit Jon Bon Jovis Sohn Jake Bongiovi. Die beiden sollen sich schon länger treffen.

© Copyright (c) 2020 Tsuni-USA/Shutterstock. No use without permission.

Liegt hier etwa Liebe in der Luft? "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (17) ist am vergangenen Donnerstag mit Jake Bongiovi (19), dem Sohn des Sängers Jon Bon Jovi (59), in New York City gesichtet worden. Mit Hund in der Tasche spazierten beide durch die Straßen des Big Apple. Bereits Anfang des Monats gab es Gerüchte, dass die beiden zusammen sein könnten. Der Grund dafür: Ein , der die beiden zusammen im Auto zeigt. Die Teenager kennen sich demnach schon länger.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zu dem Foto schrieb der 19-Jährige aber "bff<3", eine Abkürzung für best friend forever - beste Freunde für immer. sieht das allerdings nicht nur nach Freundschaft aus - beide halten vertraut Händchen. Eine Beziehung haben sie jedoch bislang nicht bestätigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Jake Bongiovi ist der zweitjüngste Sohn des Musikers Jon Bon Jovi und seiner Frau Dorothea Hurley (58). Das Paar heiratete 1989. Neben Jake hat das Paar noch drei weitere Kinder: Stephani Bongiovi (28), Jesse (26) und Romeo (17).