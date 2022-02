Milla Jovovich: Wow-Auftritt im glamourösen Tüllkleid

Glamour auf dem roten Teppich in Beverly Hills: Model und Schauspielerin Milla Jovovich begeisterte am Samstagabend in einem eisblauen Tüllkleid.

20. Februar 2022 - 20:31 Uhr | (eee/spot)

Milla Jovovich strahlt auf dem roten Teppich in Beverly Hills. © imago/ZUMA Wire

Model und Schauspielerin Milla Jovovich (46) hat am Samstagabend (19. Februar) bei der Verleihung der Make-Up Artists & Hair Stylist Guild Awards (MUAHS) in Beverly Hills alle Blicke auf sich gezogen. Sie meisterte das Blitzlichtgewitter in einem eisblauen Tüllkleid samt Plissee-Rock und glitzerndem Taillengürtel. Dazu wählte sie eine kleine, cremeweiße Handtasche mit Perlengurt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Ihre schulterlangen, brünetten Haare hatte sie glatt und zu einem Seitenscheitel frisiert. Beim Make-up setzte sie auf natürliche Töne. Betont hat Jovovich aber vor allem die Augenpartie sowie ihren Mund mit einem purpurroten Lippenstift. Auf weitere Accessoires verzichtete der "Resident Evil"-Star. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de