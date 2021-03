Miley Cyrus und Yungblud sind doch kein Paar

Die Gerüchte um eine ernsthafte Beziehung zwischen Miley Cyrus und dem britischen Sänger Yungblud scheinen sich nicht zu bestätigen. Eine Quelle berichtet nun, dass die beiden lediglich gute Freunde seien.

Die Spatzen pfiffen es seit Tagen von den Dächern, doch die Gerüchte scheinen sich nicht zu bestätigen: Miley Cyrus (28, ) und der britische Musiker Yungblud (23, ) sind US-Medienberichten zufolge doch kein Paar, sondern lediglich gute Freunde. Zuletzt wurden die beiden ausgelassen feiernd in Los Angeles gesichtet. Beide sollen dabei extrem vertraut gewirkt haben und auch ständigen Körperkontakt gehabt haben. Doch dabei handelt es sich offenbar nicht um eine romantische Beziehung.

, dass Cyrus und Dominic Harrison (so der bürgerliche Name von Yungblud) "nur Bekannte" seien und lediglich gemeinsame Zeit mit anderen Freunden verbringen würden. Cyrus stürzte sich nach dem Eheaus mit Liam Hemsworth (31) in einige Affären, so war der ehemalige "Hannah Montana"-Star unter anderem mit Kaitlynn Carter (32) und Cody Simpson (24) liiert.