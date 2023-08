Miley Cyrus: Mit 12 Jahren hat sie schon 12 Stunden am Tag gearbeitet

Sängerin Miley Cyrus hat in einem TikTok-Video von ihrer Kindheit als Sängerin und "Hannah Montana"-Star erzählt. Als 12-Jährige habe sie bereits mindestens 12 Stunden am Tag gearbeitet, musste um 5:30 Uhr aufstehen und hatte nur sonntags frei.

In einem Alter, in dem andere Mädchen zur Schule gehen und Freundinnen treffen, hat sie gelebt wie eine Erwachsene: 12-Stunden-Tage, Abend-Termine, Reisen, nur sonntags mal Zeit für die Familie. Sängerin Miley Cyrus (30) als Kinderstar gegeben. Mit "12 oder 13 Jahren", so Cyrus, sei sie um 5:30 Uhr morgens aufgestanden, ließ sich dann Make-up auftragen, um anschließend einen Interview-Marathon zu absolvieren: "Der ging von 7:30 Uhr morgens bis 18:15 Uhr abends." Zwischendrin fand auch mal ein Foto-Shoot für ein Magazin statt.

"Ich bin vieles, aber nicht faul"

Auch an den Samstagen, so die 30-Jährige, sei sie oft von morgens bis abends ausgebucht gewesen. Danach sei sie nach Hause geflogen, hatte den Sonntag frei, und am Montag seien die Dreharbeiten für "Hannah Montana" weitergegangen. Ihr Resümee: "Ich mag seht vieles sein, aber faul bin ich nicht!"

Die Sängerin hatte im Mai angekündigt, dass sie wahrscheinlich nicht auf Tour gehen wolle, um ihr neuestes Album "Endless Summer Vacation" zu promoten. Damit hatte sie für Diskussionen bei ihren Fans gesorgt. Der Star erklärte daraufhin: "Was viele Menschen über das Touren nicht verstehen: Die Show dauert oft nur 90 Minuten, aber das ist Dein Leben!"

Wer auf einem solchen Level und mit einer solchen Intensität performe, so Miley Cyrus, "der braucht danach auch eine genau so lange Zeit, um sich zu regenerieren und auszuruhen." Eben eine "Endless Summer Vacation"...