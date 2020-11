Miley Cyrus feiert 28. Geburtstag mit wilder Dragqueen-Show

Miley Cyrus konnte sich über ein besonderes Geburtstagsgeschenk freuen. Dragqueens nahmen sie mit auf eine Reise durch ihre Vergangenheit.

Sängerin Miley Cyrus ( ) hat am 23. November ihren 28. Geburtstag gefeiert. Was man einer so erfolgreichen Künstlerin wie ihr zu diesem Anlass schenkt? Diese Frage stellte sich offenbar auch Modedesigner Jeremy Scott (45), der zur Party geladen war. Er ließ sich etwas Besonderes einfallen und sorgte damit am Abend für große Augen und beste Unterhaltung.

Drei Tage nach Cyrus' Geburtstag . Die Stimmung schien ausgelassen, was nicht zuletzt auch an Scotts Geschenk gelegen haben könnte. Er überraschte die Sängerin mit einer durchdachten Dragqueen-Show. Durchdacht deswegen, da die Frauen nicht irgendeine Show auf die Bühne brachten. Sie gaben Cyrus' größte Hits zum Besten - und zwar chronologisch geordnet und in entsprechenden Kostümen.

Reise durch ihr musikalisches Schaffen

Den Anfang machten die Charaktere Miley Stewart und Hannah Montana aus der gleichnamigen Serie . In ihr spielte Cyrus von 2006 bis 2011 die Hauptrolle und feierte damit ihren großen Durchbruch. 2009 erschien sogar ein Kinofilm. Es folgten unter anderem Darbietungen von "7 Things", "Mother's Daughter" und , ehe Cyrus sich schließlich zu den Dragqueens auf die Bühne gesellte und zu ihrer Single "Party in the USA" abfeierte.