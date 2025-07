Miley Cyrus erhält einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Große Ehre für Miley Cyrus: Die Sängerin erhält genau wie die Schauspieler Timothée Chalamet und Demi Moore einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Miley Cyrus (32) darf sich über einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame freuen. Die Sängerin ist zusammen mit Timothée Chalamet und Demi Moore unter den 35 Prominenten, denen die Ehre nun zuteilwird. , werden unter anderem auch Emily Blunt, Rachel McAdams, Molly Ringwald, Sarah Michelle Gellar, Rami Malek und Noah Wyle sowie der ehemalige NBA-Star und heutige Sportanalyst Shaquille O'Neal mit einem Stern ausgezeichnet.

Walk of Fame brachte Miley Cyrus eine Infektion ein

Dabei hatte zumindest Miley Cyrus zuletzt mit dem Walk of Fame keine guten Erfahrungen gemacht. Die Sängerin hat sich dort bei Dreharbeiten zu einem Video eine "brutale Infektion" zugezogen. Das verriet sie vor wenigen Wochen im Gespräch mit Jimmy Kimmel (57), als sie in dessen Talkshow zu Gast war. "Mein Bein begann sich aufzulösen... im Bereich der Kniescheibe", so die 32-Jährige. Der Arzt habe sie gefragt, warum sie "so eine brutale Infektion" an ihrer Kniescheibe habe. In diesem Moment sei ihr das Bild in den Kopf geschossen, wie sie sich auf dem Hollywood Walk of Fame auf dem Boden gewälzt habe.

Dennoch freut sich Miley Cyrus nun über ihren Stern. über die Ehrung: "Als ich als kleines Mädchen von Nashville nach L.A. kam, wohnte meine Familie in einem Hotel am Hollywood Boulevard und ich ging mit meinem Vater auf nächtliche Spaziergänge, wenn ihn niemand mehr erkannte. Wir hatten die Geschenkeläden für uns allein und kauften nachgemachte Oscars und Marilyn-Monroe-Artikel", schrieb sie. "Jetzt auf diesem legendären Boulevard verewigt zu werden, umgeben von den Ikonen, die mich inspiriert haben, fühlt sich wie ein Traum an."

Ihr Vater, der bekannte Country-Sänger Billy Ray Cyrus (63), hat dem Bericht zufolge noch keinen Stern auf dem Walk of Fame.

