Mila Kunis und Ashton Kutcher vermieten ihr Haus auf Airbnb

Eine Nacht bei Mila Kunis und Ashton Kutcher wohnen - das geht jetzt. Das Paar vermietet sein Gästehaus im kalifornischen Santa Barbara auf Airbnb. Allerdings nur für eine Nacht.

Einmal zu Gast sein bei Mila Kunis (40) und Ashton Kutcher (45)? Das ist jetzt möglich. Die Hollywood-Superstars vermieten das Gästehaus ihres Strandhauses im kalifornischen Santa Barbara auf Airbnb. Bis zu vier Gäste dürfen hier für null US-Dollar für eine Nacht schlafen. Allerdings ist etwas Spontanität gefragt: Das Haus kann nur vom 19. auf den 20. August gebucht werden.

Die Gäste werden von Kunis und Kutcher persönlich in Empfang genommen. "Wir werden da sein, um euch zu empfangen und sicherzustellen, dass ihr alles für einen spaßigen Strand-Aufenthalt habt", .

Auf Instagram verkündete das Paar die Aktion . "Ich habe eine Idee", sagt Kutcher in dem Clip. "Ich finde, wir sollten komplett fremde Menschen zu uns an den Strand einladen, es ist so schön hier." Kunis reagiert erst überrascht, stimmt dann aber zu.

Strandhaus ist Kunis' und Kutchers "zweites Zuhause"

liegt das Gästehaus nur einen Steinwurf entfernt vom Haupthaus mit sechs Schlafzimmern, das Kunis und Kutcher 2017 für zehn Millionen US-Dollar erstanden hatten. "Unser Santa Barbara County Strandhaus ist unser zweites Zuhause", schreibt das Paar. "Besonders, wenn wir dringend etwas Ruhe und Entspannung brauchen."

Das Haus sei nur wenige Schritte vom Strand entfernt, verspricht die Anzeige. Der Ort biete zudem wunderschöne Aussichten und viele Aktivitäten für einen unvergesslichen Aufenthalt. Die Gäste dürften "alles, was unser Strandhaus anzubieten hat", erleben, etwa eine Tasse Kaffee am Strand oder Wanderungen in der Nähe. Zudem erhalten sie die Gelegenheit, Zeit mit Mila Kunis und Ashton Kutcher persönlich zu verbringen.

Es ist nicht das erste Mal, dass auf der Plattform berühmte Persönlichkeiten ihre eigenen vier Wände zur Verfügung stehen. Zuletzt lud Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (50) für eine Nacht - ein gemeinsames Abendessen inklusive.