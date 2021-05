Micky Beisenherz hat sich mit Corona infiziert

Kurz vor der Impfung: Der Moderator Micky Beisenherz ist mit dem Coronavirus infiziert. Eigentlich hatte er ein baldiges Foto mit der Spritze im Arm geplant, daraus werde nun aber nichts...

Der Moderator und Autor Micky Beisenherz (43) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Im Mai 2021 sich anzustecken, sei ein bisschen doof, gibt Beisenherz zu: "Das ist wie beim Marathon auf Kilometer 41 über einen Wasserbecher stolpern und hinfallen." Er hätte extra seinen Oberarm trainiert für ein baldiges Foto mit einer Impfspritze, daraus werde jetzt aber erstmal nichts.

"Stattdessen werde ich dann demnächst nicht als Geimpfter, sondern als Genesener in den Biergarten dürfen - so Gott und Karl Lauterbach will", kommentiert Beisenherz in seiner gewohnt ironischen Art seine Infektion. Er müsse nun 14 Tage zu Hause bleiben und werde sich dort "das Interieur der Wohnung angucken". Danach wolle er wieder bei seiner ntv-Sendung "#timeline" einsteigen.