Mickie Krause: Verhalten junger Ballermann-Urlauber stößt ihm sauer auf

In einer ARD-Dokumentation verrät Partysänger Mickie Krause, dass ihm der Trubel am Ballermann auch zu viel werden kann. Besonders sauer stoße ihm dabei das Verhalten "unserer deutschen jungen Mitbürger" auf.

"Der Ballermann ist das Epizentrum der guten Laune", findet Mickie Krause (56). Doch selbst dem Partysänger kann der Trubel am Ballermann manchmal zu viel werden. In der ARD-Doku "Ballermann Sessions & Stories" spricht der Entertainer, der mit bürgerlichem Namen Michael Engels heißt, darüber, wie sich die Partymeile auf Mallorca verändert hat. Vor allem das Verhalten mancher junger Urlauber stößt ihm sauer auf.

Wie "respektlos" sich "unsere deutschen jungen Mitbürger" gegenüber "anderen Menschen" verhalten

Manchmal sei ihm das Treiben um ihn herum inzwischen "einen Ticken zu viel". "Vielleicht liegt es daran, dass ich auch nicht mehr 25 bin", räumt der Sänger ein. Dabei weiß er selbst nur zu gut, wie es ist, jung und mitten im Partyrummel zu sein. Als ihm 1999 der große Durchbruch gelang, war er gerade einmal 28 Jahre alt. Doch inzwischen sieht Krause manches offenbar mit anderen Augen. Manchmal nerve es ihn schon, wie "respektlos" sich "unsere deutschen jungen Mitbürger" gegenüber "anderen Menschen" verhalten.

"Kein Mensch hat damit gerechnet, dass das über so viele Jahre weitergeht"

Auch der Stellenwert des Ballermanns habe sich seiner Meinung nach verändert. Früher sei Mallorca vor allem eine Promotion-Plattform gewesen. Künstler seien auf die Insel gekommen, um sich einen Namen zu machen, und nicht unbedingt, um dort direkt Geld zu verdienen. Heute gehe es vielen offenbar vor allem darum, mit möglichst viel Geld wieder nach Hause zu fliegen.

In der ARD-Dokumentation erzählt er, dass er sich für seine Musikkarriere für nichts zu schade gewesen sei und bis heute nichts bereue. Schon mit 16 Jahren habe er davon geträumt, "Rockstar" zu werden und seinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen. Dass dieser Traum tatsächlich über Jahrzehnte hinweg Wirklichkeit bleiben würde, hätte er selbst kaum erwartet: "Kein Mensch hat damit gerechnet, dass das über so viele Jahre weitergeht". Lange Zeit habe er sogar geglaubt, sich irgendwann wieder "einen anderen Job" suchen zu müssen.

"Ballermann Sessions & Stories" ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. In den weiteren Folgen werden Mia Julia, Frenzy und FINCH begleitet.