Mick Schumacher wendet sich an seine Fans mit emotionalen Nachrichten. Der Sohn von Michael Schumacher trauert um eine treue Weggefährtin. Was ist passiert?

Große Trauer bei Mick Schumacher: Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher muss sich von einer treuen, tierischen Gefährtin verabschieden. In einem Post findet er rührende Worte für seinen Verlust.

Michael Schumachers Sohn trauert um Hündin: "War mein Schatten"

In einem Instagram-Beitrag teilt Mick Schumacher mit, dass seine Hündin Angie verstorben ist. Der Rennfahrer ist in tiefer Trauer – der Australien-Shepherd war zehn Jahre lang an seiner Seite. "Angie war der beste Hund, den ich mir hätte wünschen können", schreibt Mick Schumacher im Posting. "Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite", meint er zudem.

Mick Schumacher teilt Erinnerungsfotos mit Haustier: "Viel zu früh"

Den Social-Media-Beitrag schmückt Schumacher mit vielen Fotos aus, auf denen seine geliebte Hündin und er zu sehen sind. Emotional berührt erklärt er: "Ich hatte das Glück, zehn wundervolle Jahre mit ihr zu verbringen, aber es fühlt sich trotzdem so an, als wäre sie viel zu früh von uns gegangen."

"Sie hat mich überallhin begleitet und mir bedingungslose Liebe geschenkt. Ich werde sie für immer vermissen – meine Angie", beendet Schumacher sein herzergreifendes Posting.