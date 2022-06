Mick Jagger trinkt eine Maß Bier in München

Die Rolling Stones traten am Sonntagabend in München auf. Vor dem Konzert erkundete Mick Jagger die Stadt - und genehmigte sich ein frisches Bier.

Mick Jagger (78) genießt eine Maß Bier in München! Der Sänger ist aktuell gemeinsam mit den Rolling Stones auf Europa-Tour. Nach einer erfolgreichen Nacht in Madrid machte die Band am Sonntagabend (5. Juni) Halt in der bayerischen Hauptstadt. Bevor es für die Kultrocker auf die Bühne ging, nahm sich Jagger die Zeit, um München zu erkunden. Dabei durfte ein Abstecher in den Biergarten nicht fehlen. , wie der Musiker mit seinem Bier anstößt. "Prost München", schrieb er dazu.

Fotos in Jaggers Post zeigen ihn zudem im Englischen Garten und an anderen Münchner Sehenswürdigkeiten wie dem Friedensengel.

Jagger über Charlie Watts: "Wir vermissen ihn sehr"

München war der zweite Stopp der "Sixty"-Tour, mit der die Rolling Stones sechs gemeinsame Jahrzehnte feiern wollen. , erinnerte Frontmann Jagger schon nach wenigen Minuten an den im vergangenen Jahr verstorbenen Drummer der Stones, Charlie Watts (1941-2021). "Wir vermissen ihn sehr", wird der 78-Jährige zitiert.

Weiter geht es für die Rolling Stones am 9. Juni in Liverpool, Großbritannien. Am 27. Juli kommen sie für ein weiteres Konzert zurück nach Deutschland - nach Gelsenkirchen.