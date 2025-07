Mick Jagger: Mit diesen Stars feiert er seinen 82. Geburtstag

Mick Jagger hat seinen 82. Geburtstag gefeiert. Bei der Party in London mit dabei waren nicht nur einige seiner Kinder und Ex-Partnerinnen, sondern auch prominente Freunde des Sängers.

Mick Jagger hat seinen 82. Geburtstag standesgemäß mit einer großen Promi-Party in London zelebriert. im Privatclub "The Rex Rooms" zusammen, dessen Mitbesitzer Hollywoodstar Jason Momoa (45) ist. Zusammen mit Mick Jagger feierten dem Bericht zufolge unter anderem dessen Rolling-Stones-Kollege Ron Wood (78) oder auch Schauspieler Sacha Baron Cohen (53) und Comedian Jimmy Carr (52). Ein Teil von Jaggers Familie war wohl ebenfalls anwesend.

Auf Bildern, die die "Daily Mail" zeigt, ist Mick Jagger vor dem Club in einem weißen Seidenhemd, schwarzer Hose und dunkler, gepunkteter Jacke zu sehen. An seiner Seite glänzte seine Verlobte Melanie Hamrick (38) in einem schwarzen Minikleid. Ebenfalls mit dabei waren offenbar Jagger-Tochter Georgia May (33) sowie deren Mutter Jerry Hall (69). Auch Luciana Gimenez (55), die mit Jagger ihren Sohn Lucas (26) hat, soll angeblich mitgefeiert haben.

Mick Jagger hat acht Kinder von fünf Frauen

Mit der früheren Balletttänzerin Melanie Hamrick ist Mick Jagger seit 2014 liiert. 2023 wurde bekannt, dass sich das Paar verlobt hat. Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Deveraux (8), der 2016 zur Welt kam. Insgesamt hat der Rolling-Stones-Star acht Kinder von fünf Frauen.

Jaggers erste Tochter Karis (54) mit Sängerin Marsha Hunt (79) wurde 1970 geboren. Von 1971 bis 1978 war er mit Bianca Jagger (80) verheiratet, mit der er eine Tochter hat, Jade (53). Anschließend war das Model Jerry Hall mehr als 20 Jahre lang an der Seite des Musikers, das Paar hat vier Kinder - Elizabeth (41), James (39), Georgia, Gabriel (27) - und heiratete 1990 in einer inoffiziellen Zeremonie auf Bali. Jerry Hall gab ihm 1999 den Laufpass, nachdem sie aus der Zeitung erfahren hatte, dass er sie mit Model Luciana Gimenez betrogen und einen Sohn gezeugt hat.