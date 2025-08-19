Michelle Williams bestätigt Geburt von viertem Kind

Michelle Williams hat bestätigt, dass sie zum vierten Mal Mutter geworden ist. Das dritte gemeinsame Kind mit Ehemann Thomas Kail kam per Leihmutter zur Welt, enthüllte die Schauspielerin.

Schauspielerin Michelle Williams (44) und ihr Ehemann Thomas Kail (48) sind erneut Eltern geworden. Das Paar, das seit 2020 verheiratet ist, begrüßte über eine Leihmutter ihr drittes gemeinsames Kind, eine Tochter. Das machte die "Dawson's Creek"-Darstellerin nun selbst öffentlich und bestätigte damit Gerüchte, die bereits vor einigen Monaten die Runde gemacht hatten.

Für Williams ist es das insgesamt vierte Kind. Mit Kail hat sie zwei weitere Kinder, zudem die 19-jährige Tochter Matilda, die aus ihrer Beziehung mit dem verstorbenen Schauspieler Heath Ledger (1979-2008) stammt.

Im Gespräch mit Gastmoderatorin Tiffany Haddish (45) bedankte sich Williams besonders bei der Leihmutter: "Ich muss Christine ein großes Dankeschön aussprechen, denn dieses letzte Baby kam nicht durch meinen Körper, aber das Wunder unseres kleinen Mädchens verdanken wir Christine."

Stressiger Alltag mit vier Kindern

Gleichzeitig sprach die Schauspielerin offen über den Alltag mit drei kleinen Kindern unter fünf Jahren. Sie betonte, wie herausfordernd die Balance zwischen Arbeit und Familie sei, und räumte ein, dass sie oft darüber nachdenke, wann sie sich selbst Zeit für Self-Care nehmen könne. Humorvoll verriet sie, dass sie diese "Tankfüllung" teilweise bei Behördengängen findet, wo man in Ruhe eine Stunde warten könne.

Die Geburt des vierten Kindes fällt zudem in eine arbeitsreiche Phase für die 44-Jährige: Im April 2025 feierte "Dying for Sex" Premiere, ihre erste Produktion seit "Die Fabelmans" (2022). Die Serie, die auf Hulu lief, erzählt die Geschichte einer Frau, die nach einer Krebsdiagnose die Entscheidung trifft, nach 15 Jahren ihren Ehemann zu verlassen, um ein neues Sexualleben zu entdecken.

Williams gestand, dass sie anfangs gezögert habe, die Rolle anzunehmen, insbesondere als Mutter von nun vier Kindern: "Ich dachte mir: 'Ich soll eine Serie über was machen?' Es war nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin Mutter und habe all diese Kinder."