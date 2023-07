Michelle schwärmt von Eric: Als hätte sie "ein Leben lang gewartet"

Der deutsche Schlager hat ein neues Traumpaar gefunden: Michelle und Eric Philippi. Die Sängerin ist derzeit "die glücklichste Frau auf der ganzen Welt".

Derzeit gibt es im deutschen Schlager wohl kein schöneres Paar als Michelle (51) und Eric Philippi (26). Die Sängerin und ihr Kollege zeigten sich nun nicht nur ganz verliebt im TV, in einem neuen Interview erklären sie auch, wie glücklich sie miteinander sind.

Beim großen "Schlagerboom Open Air - Die Stadionshow in Österreich" beantworteten die beiden Moderator Florian Silbereisen (41) ein paar Fragen. Nach den Schlagzeilen der vergangenen Tage bestätigte Michelle, dass sie wirklich ein Paar sind: "Das stimmt und ich bin der glücklichste Mensch und die glücklichste Frau auf der ganzen Welt." Silbereisen freute sich überschwänglich für die beiden: "Das ist echt schön und da geht einem das Herzchen auf." Philippi sei "ein cooler, romantischer Typ", erklärte Michelle weiter.

"Das Wort ,verliebt' reicht da einfach nicht aus"

Auch die beiden über ihre Liebe. Wie die Sängerin erklärt, hat sich das Paar vor gut anderthalb Jahren bei einem Konzert erstmals kennengelernt. "Bei unserer ersten Umarmung hatte ich ein so starkes Gefühl, das ich vorher noch nie hatte. Obwohl wir uns da überhaupt noch nicht kannten", sagt Michelle. Es sei gewesen "als hätte ich auf diesen Menschen ein Leben lang gewartet". Er habe ebenso das Gefühl gehabt, "dass wir auf einer höheren Ebene miteinander verbunden sind. Das Wort ,verliebt' reicht da einfach nicht aus, wir sind seelenverwandt."

Die beiden seien Philippi zufolge aber erst im April zusammengekommen als er sie auf ihrer Tour begleitete. Kurz zuvor hatte Michelle der beiden auf der Bühne veröffentlicht. Lange Zeit habe Michelle ihre Gefühle für ihren heutigen Freund "weggedrückt". Sie habe befürchtet, "er könnte denken, ich sage das einfach so dahin".

Michelle und Eric Philippi möchten zusammenziehen

Die beiden seien "wirklich unzertrennlich", erzählt Michelle weiter. Der Sängerin zufolge verbringen sie höchstens eine Nacht in der Woche getrennt voneinander. Sie möchten demnach auch bereits den nächsten Schritt wagen und zueinander ziehen. "Wir suchen einen Ort, an dem wir gemeinsam zur Ruhe kommen können, am liebsten ein Haus am See", sagt Michelle.

Der Sänger sei "die Liebe meine Lebens" und auch er könne das von ihr sagen. Der Altersunterschied sei für beide kein Thema. Oder wie sie es zusammenfasst: "Ich sehe in Eric nicht diesen jungen Mann von 26 Jahren, den ich liebe. Es ist seine Seele, die ich liebe. Es ist völlig unwichtig, ob diese Seele 26 oder 86 ist." Ob sie eine gemeinsame Familie gründen möchten, müsse sich aber erst noch zeigen: "Es kommt alles, wie es kommt, und so ist es richtig."