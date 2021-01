Michelle Obama: Liebevolle Geburtstagsgrüße von Ehemann Barack Obama

An ihrem 57. Geburtstag wird Michelle Obama von Glückwünschen und Komplimenten überschüttet. Natürlich ganz vorne mit dabei: Ehemann Barack Obama.

Michelle Obama ( ) kann sich an ihrem 57. Geburtstag am 17. Januar über liebevolle Glückwünsche ihres Ehemannes freuen. Ex-US-Präsident Barack Obama (59) , der die frühere First Lady in einem legeren Top und mit großen, goldenen Kreolen zeigt. Sein Kommentar: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe, meine Partnerin und meine beste Freundin. Jeder Moment mit dir ist ein Segen. Ich liebe dich, Miche."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Als First Lady unvergessen

Auch Promi-Freundinnen wie Model Naomi Campbell (50) oder TV-Moderatorin Ellen DeGeneres (62) richteten ihre Wünsche via Instagram an Michelle Obama. Beide würden die 57-Jährige vermissen. "Mehr denn je", , "jeden einzelnen Tag", . Unterdessen lobte Schauspielerin Mindy Kaling (41, ) das Geburtstagskind als "Vorbild für mich, meine Tochter und meinen Sohn". Michelle Obama erinnere sie "ständig daran, wie man mit Widrigkeiten umgeht. Nicht mit Wut, sondern mit Anmut. Und Sie machen das alles, während Sie unglaublich modisch aussehen."

Komplimente gibt es auch von Kamala Harris (56). Die kommende Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika wolle der ehemaligen First Lady vor allem dafür danken, "dass Sie jedes Quäntchen von sich selbst in die Stärkung der nächsten Generation von Führungskräften stecken". : "Unser Land, und ich selbst, sind wegen Ihnen besser dran."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert