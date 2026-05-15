Michelle Hunziker warnt ESC-Moderatorin Victoria Swarovski: "Der größte Fehler"

Am Samstag findet in der Wiener Stadthalle das große Finale des "Eurovision Song Contests" 2026 statt, das unter anderem von "Let's Dance"-Star Victoria Swarovski moderiert wird. Michelle Hunziker präsentierte den internationalen Musikwettbewerb vergangenes Jahr – und warnt ihre Kollegin jetzt im AZ-Gespräch vor dem größten Fehler bei der Live-Show.

Über 160 Millionen Menschen schalteten 2025 weltweit ein, als Michelle Hunziker (49) gemeinsam mit Hazel Brugger (32) und Sandra Studer (57) den österreichischen Sänger JJ (25) zum Sieger des "Eurovision Song Contest" kürte. Am Samstag (16. Mai) wird das diesjährige Finale von Victoria Swarovski (32) und Michael Ostrowski (53) in Wien präsentiert. Welche Fehler sollte man auf der Bühne unbedingt vermeiden? Die AZ hat darüber mit der Ex von Eros Ramazzotti bei einem Treffen in München gesprochen.

"Nervig" und "peinlich": ESC-Moderatoren von Zuschauern abgewatscht

Die Moderatoren beim ESC stehen kurz vor dem Live-Finale wie die Kandidaten unter hohem Druck: Wenn etwas schiefläuft, wird das auf der ganzen Welt diskutiert. Bereits nach der zweiten Halbfinal-Show wurden Victoria Swarovski und Michael Ostrowski in den sozialen Medien harsch kritisiert. Zuschauer watschten sie als "peinlich" und "nervig" ab.

Michelle Hunziker: Diese Fehler sollte Victoria Swarovski vermeiden

Dennoch sollten sich die "Let's Dance"-Moderatorin und ihr Kollege davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Der größte Fehler ist es, Angst oder Lampenfieber zu haben", sagt Michelle Hunziker im Gespräch mit der AZ. Ihr Tipp: "Man sollte eher mit einem verrückten Gefühl in die Moderation der Show gehen und sich dabei amüsieren." Eine grobe Panne sei unwahrscheinlich, da der Ablauf bis zur Perfektion geprobt werde. "Man weiß genau, wann welche Werbeunterbrechung geplant ist, wann man zu sprechen aufhören muss, wie viel Screen Time zur Verfügung steht, da ja durch die Teilnahme der vielen Länder eine perfekte Abstimmung stattfinden muss."

Michelle Hunziker mit Hazel Brugger und Sandra Studer beim ESC-Finale 2025 in Basel. © imago/MANDOGA MEDIA

Michelle Hunziker warnt vor einem weiteren No-Go, das Victoria Swarovski und Michael Ostrowski ihrer Meinung nach beherzigen sollten. "Man darf auf keinen Fall daran denken, dass einem in diesem Moment über 200 Millionen Menschen zuschauen", betont die Moderatorin. "Wenn man mit so einem Gefühl hineingeht, kann das nicht funktionieren." Am wichtigsten sei es ihrer Meinung nach, Freude an der Moderation zu haben. "Die Leute zu Hause haben auch mehr Spaß, wenn sie sehen, dass es dir auf der Bühne gut geht."

Victoria Swarovski mit Michael Ostrowski beim zweiten ESC-Halbfinale 2025 in Wien. © imago/STEINSIEK.CH

Deutschland oder Italien? Michelle Hunziker hat klaren Favorit

Und wie steht Hunziker zum deutschen ESC-Beitrag von Sarah Engels (33)? "Sie ist einfach eine tolle Sängerin. Wir sind in der gleichen Agentur und ich bin ein großer Fan", sagt sie der AZ. "Wir haben auch schon zusammengearbeitet und ich weiß, was für eine großartige Stimme sie hat. Ich hoffe, dass Deutschland durch sie gut abschneidet. Das wäre schön." Dennoch hofft die TV-Beauty auch auf ein gutes Abschneiden für ihre Wahlheimat Italien. "Ich bin ein großer Bewunderer von Sal da Vinci (57) und wünsche mir, dass Italien mit ihm gewinnt – dann kann ich nächstes Jahr vielleicht wieder moderieren", erklärt sie lachend dazu.

Dass Michelle Hunziker bei einem Sieg von Italien tatsächlich wieder als Moderatorin beim ESC dabei wäre, schließt sie dann aber doch aus. "Ich habe den ESC 2025 in der Schweiz moderiert und würde den anderen Kollegen den Vortritt geben." Über mangelnde Jobs kann sich die 49-Jährige aktuell nicht beschweren. Seit Donnerstag (14. Mai) ist sie in den neuen Folgen der Erfolgs-Show "LOL: Last One Laughing" an der Seite von Carolin Kebekus (46), Max Giermann (50) und Teddy Teclebrhan (42) zu sehen.