Michelle Hunziker und Tochter Aurora tanzen mit Eros Ramazzotti

Familienzusammenführung der anderen Art: Eros Ramazzotti, Ex-Frau Michelle Hunziker und die gemeinsame Tochter Aurora tanzen im neuen Video des Sängers gemeinsam - auf die Liebe.

Im neuen Musikvideo von Eros Ramazzotti (58) wartet eine besondere Überraschung auf die Fans: Ein Gastauftritt von seiner Tochter Aurora (25) und seiner Ex-Frau Michelle Hunziker (45).

"Liebe hat tausend Facetten"

Im am Donnerstag veröffentlichen tanzt die kleine Familie ausgelassen vor der Kamera. Die Frauen tragen dabei Sonnenbrille und Anzug und haben sichtlich Spaß am Auftritt mit Ramazzotti. Das Lied handelt von der Liebe in ihren unterschiedlichen Formen. Unter anderem heißt es darin übersetzt: "Liebe befreit, denn auch du wirst wiedergeboren jedes Mal, wenn du wieder liebst ... Liebe ist überall und hat tausend Facetten."

Unter anderem dieses Zitat wählte auch Hunziker, als sie Ausschnitte aus dem Video postete. Dazu natürlich: ein rotes Herz. Das neue Album "Battito Infinito" von Ramazzotti erscheint am 16. September 2022.

Der Italiener und die schweizerisch-italienische Moderatorin kamen 1996 zusammen, im selben Jahr kam ihre Tochter zur Welt. 1998 heiratete das Paar. 2002 folgte die Trennung und 2009 schließlich die Scheidung.