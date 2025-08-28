Michelle Hunziker über ihren neuen Partner und die Liebe: "Bin sehr glücklich"

Aktuell dreht die schöne Moderatorin mit Jörg Pilawa für die neue Sat.1-Show "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" in München. Privat ist die 48-Jährige frisch verliebt. Der AZ verrät sie, was Paparazzi-Fotos mit ihr machen und was ihre Beziehung spannend macht.

Michelle Hunziker ist aktuell für Dreharbeiten in München: Im Gespräch mit der AZ verrät sie Details über ihre neue Liebe.

Bis vor Kurzem taucht sie noch mit ihrer ältesten Tochter Aurora (aus der Beziehung mit Schmusesänger Eros Ramazzotti) in den Wellen vor Mykonos oder kuschelt mit ihrem neuen Partner, Nino Tronchetti Provera, an der italienischen Amalfi-Küste - seit dieser Woche ist Michelle Hunziker aber für einen Dreh in München.

In den Bavaria Studios dreht die Moderatorin gemeinsam mit Jörg Pilawa ("Das 1 Prozent Quiz") aktuell für das Sat.1-Live-Event "Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde". Die AZ trifft das Moderations-Duo am Mittwoch bei den Proben für die Live-Shows am Freitag und Samstag.

Michelle Hunziker bricht Urlaub für Jörg Pilawa ab

Gut gelaunt schäkert die blonde Schönheit mit ihrem Co-Moderator, so als würden sie sich schon Jahre kennen. Dabei haben sich die beiden TV-Größen erst am Tag zuvor offiziell kennengelernt. Genau wie Jörg Pilawa hat auch Michelle Hunziker für die Aufzeichnung extra ihren Urlaub in Italien abgebrochen. Und - genau wie Jörg Pilawa, der in der AZ über die privaten Schlagzeilen gesprochen hat, ist auch Hunziker aktuell frisch verliebt.

Im Urlaub war die 48-Jährige mit der ganzen Familie unterwegs, wie sie der AZ erzählt: "Alle waren dabei, die Kinder, Eros war auch mit dabei (auf Mykonos, Anm. d. Red.) - das freut mich immer sehr, wenn wir alle zusammen sind." Zu viel des Trubels wird es der 48-Jährigen dabei nicht so schnell: "Ich genieße es, wenn meine Familie happy ist. Wenn ich alle sehe und wenn sich alle amüsieren, dann ist das für mich Entspannung. Natürlich muss man einkaufen und Essen machen, und es ist ein großes Haus mit ganz vielen Leuten, aber ich liebe meine große Familie."

Auch mit dabei im Mykonos-Urlaub: Ex-Mann und Sänger Eros Ramazzotti. Der 61-Jährige und Michelle Hunziker haben eine gemeinsame Tochter und verstehen sich nach wie vor gut. © therealhunzigram/Instagram

Paparazzi-Fotos zeigen die 48-Jährige frisch verliebt an der Amalfi-Küste

Ganz im Privaten bleiben die Urlaube der Moderatorin dann aber doch nicht: Paparazzi-Fotos zeigen die Moderatorin vor Kurzem etwa in einem roten Bikini, wie sie auf einer Jacht vor der Amalfiküste aus dem Wasser steigt und sich mit dem neuen Mann an ihrer Seite gemütlich sonnt.

Der ist kein Geringerer als Nino Tronchetti Provera, Italiener und milliardenschwerer Erbe des Reifenherstellers Pirelli. Erste Bilder zeigen das frisch verliebte Paar schon vor zwei Monaten Hand in Hand in Mailand.

Hunziker: "In Deutschland ist es viel besser mit den Paparazzi"

Stört es die schöne Moderatorin, dass ihr Liebesleben für jeden sichtbar ist? Zur AZ sagt sie am Rande der Sat.1-Show: "Es gehört dazu - seit 27 Jahren. Hier in Deutschland ist es ohnehin viel besser, hier gibt es weniger Paparazzi. In Italien ist das ja überhaupt erst entstanden, da ist der Paparazzo Kultur. Deshalb ist dort auch immer jemand hinter mir her." Man gewöhne sich dran, so Hunziker.

Zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera: Michelle Hunziker sind aktuell für den Dreh der Sat.1-Show "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" in den Bavaria-Studios in München. © Marina Geckeler/dpa

Der neue Mann an ihrer Seite ist ebenfalls Vater von drei Kindern und bekannt dafür, sein Privatleben eher im Hintergrund zu halten. In einer Beziehung mit TV-Liebling Michelle Hunziker - schwierig. "Wer sich nicht daran gewöhnt, sind natürlich die Leute, die neu zu dir kommen und eigentlich gerne diskret sein möchten", sagt die Moderatorin selbst. "Dann kannst du nur sagen: 'Schatz, wenn du mit mir zusammen bist, dann ist das das Paket'".

Michelle Hunziker verrät: "Ich bin sehr glücklich"

Und dieses Paket nimmt der 57-Jährige offenbar gerne in Kauf. Zuletzt ist er sogar auf einem Instagram-Foto der Blondine zu sehen. Auf dem Bild trägt er seine Liebste huckepack - beide grinsen breit.

Und auch Michelle gibt bei den Proben zu "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" zu: "Ja, ich bin glücklich, ich bin sehr glücklich."

Vertraut und glücklich: Dieses Foto postet Michelle Hunziker vor Kurzem von sich und ihrem neuen Partner Nino Tronchetti Provera auf Instagram. © therealhunzigram/Instagram

Darum ist die Moderatorin alleine in München

Für die Dreharbeiten ist sie dennoch alleine nach München gekommen - nur in Begleitung ihrer Managerin und ihrer Visagistin. "Wenn wir arbeiten, bin ich fast immer alleine mit meinem Team, da muss ich mich ja auch konzentrieren", schmunzelt Hunziker im Gespräch mit der AZ.

Nach dem Dreh mit Jörg Pilawa geht es für die Moderatorin direkt zurück nach Italien - dort starten die Dreharbeiten für ihre Primetime-Show im italienischen Fernsehen.

Michelle Hunziker: "Das macht es spannender"

Ein Leben auf der Überholspur - aber ist das auch kompatibel mit einer Beziehung? "Wenn beide sehr viel arbeiten, dann muss man dafür sorgen, dass man sich trotzdem immer ein bisschen sehen kann." Aber, ergänzt die 48-Jährige: "Das macht es auch spannender!"

Darum geht es in der neuen Sat.1-Show

Am Freitag und Samstag macht sich Michelle Hunziker jetzt erst einmal mit ihrem Kollegen auf Rekordjagd. Bäume lecken, Männer werfen, Armwrestling: Mehr als 20 skurrile und spektakuläre Guinness-Rekorde sollen zur Primetime um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn aufgestellt oder gebrochen werden. Produziert wird die Show anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des "Guinness Buch der Rekorde" von der Constantin Entertainment.

"Bei uns lag das Buch über Jahre und Jahrzehnte immer unter dem Weihnachtsbaum", erinnert sich Co-Moderator Jörg Pilawa. "Selbst für meine Kinder - das ist das einzige analoge Buch, das bei uns zu Hause noch in die Hand genommen wird."