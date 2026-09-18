Michaela May über erstes Ehe-Aus: "Interessen auseinandergegangen"

Michaela May ist glücklich mit dem Regisseur Bernd Schadewald verheiratet, den sie 2004 bei Dreharbeiten kennengelernt hat. Nun spricht die Schauspielerin ganz offen über die Trennung von ihrem ersten Ehemann – und stellt klar, warum es wirklich nie zu spät für einen Neuanfang ist.

Michaela May (74) stellt für viele Frauen ein Vorbild dar. Die Münchnerin steht auch mit über 70 noch regelmäßig vor der Kamera und übt ihren Schauspielberuf mit Leidenschaft aus. Zudem hat sie trotz schwerer Schicksalsschläge nie den Lebensmut verloren. Und auch in der Liebe hat Michaela May so mancher Frau neue Perspektiven geschenkt – denn im Alter von 50 Jahren wagte sie damals einen kompletten Neubeginn.

Michaela May betont: "Träume niemals aufgeben"

"[Ein] Neuanfang in der Liebe ist alterslos", stellt Michaela May im Gespräch mit der Zeitschrift "auf einen Blick" klar. "Das Wichtigste, was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, dass man seine eigenen Ideen, seine Identität und seine Träume niemals aufgeben darf. Bei meiner Trennung von meinem Ex-Mann – ich war damals 50 – sagten mir so viele Frauen, dass sie das auch gern machen würden", erinnert sich die Schauspielerin.

Doch nicht jede Frau hätte die Freiheit, das auch zu tun. May erklärt: "[Sie] waren oft zu abhängig von ihren Männern, auch finanziell. Sie hatten ihre eigene Karriere für die Familie aufgegeben und blieben deshalb – oft unglücklich – bei ihren Männern."

Michaela May (li.) verliebte sich bei Dreharbeiten in Bernd Schadewald (re.). Also verließ sie ihren ersten Ehemann. © imago/Sven Simon

Sie selbst traf die Entscheidung für einen Neubeginn, als sie die Bekanntschaft mit Bernd Schadewald (75) machte: "Für mich trat eine neue Liebe in mein Leben", so May. "Aber ich war vorher nicht unglücklich."

Mit ihrem ersten Ehemann Dr. Jack Schiffer bekam Michaela May die Töchter Alexandra (li.) und Lilian (re.). 2004 erfolgte die Trennung. © imago/Weißfuß

Michaela May über Neubeginn: "Das alles war so reizvoll für mich"

Über die unverhofften Gefühle für Bernd Schadewald sagt Michaela May: "Es war einfach so, dass da noch mal ein ganz anderer Mensch und damit ganz neue Farben in mein Lebensbild kamen." Sie erinnert sich: "Das alles war so reizvoll für mich, dass ich noch mal neu angefangen habe. Vielleicht auch deshalb, weil ich vorher in einer Beziehung gelebt habe, wo die Interessen im Laufe der Jahre auseinandergegangen sind."

Inzwischen ist Michaela May seit 20 Jahren mit Bernd Schadewald verheiratet. Über ihren Liebsten sagt sie glücklich: "Ich bin wirklich froh, dass ich meinen Mann gefunden habe, mit dem ich meine Liebe leben kann und der meinen Weg mit mir zusammen geht." Zum Vater ihrer Töchter, Dr. Jack Schiffer, pflegt sie heute ein freundschaftliches Verhältnis.