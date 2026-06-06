Michaela May spricht über Ehe-Aus: "Habe mich wahnsinnig verliebt"

Seit 20 Jahren ist Michaela May glücklich mit dem Regisseur Bernd Schadewald verheiratet. Doch es ist nicht die erste Ehe der Schauspielerin. Nun packt sie über ihre damalige Scheidung aus – und verrät die wahren Hintergründe.

Michaela May (74) hat das geschafft, wovon viele Schauspielerinnen träumen: Die Münchnerin ist noch immer gut gebucht und geht ihrer Leidenschaft für den Film mit Freude nach. Privat fand sie das große Glück in Regisseur Bernd Schadewald (75), dem sie 2006 das Jawort gab. Zuvor hatte sich May aber aus ihrer ersten Ehe mit dem Rechtsanwalt Jack Schiffer lösen müssen – und nun spricht sie über Hintergründe und wertvolle Lektionen.

Michaela May über Ehe-Aus: "Wahnsinnig verliebt"

2004 hatte Michaela May den Regisseur Bernd Schadewald bei Dreharbeiten kennengelernt und sich daraufhin von ihrem Ehemann getrennt. Eine Entscheidung, für die sie damals viele Zuschriften erhielt, wie sie jetzt im "Kölner Treff" erzählt: "Als ich meine erste Ehe aufgegeben habe, als ich gegangen bin, weil ich mich wahnsinnig verliebt habe, habe ich wahnsinnig viele Briefe gekriegt von Frauen, die gesagt haben: 'Wie haben Sie das geschafft?'."

Denn viele dieser weiblichen Fans hätten Michaela Mays Unabhängigkeit bewundert und der Schauspielerin in den Briefen anvertraut: "Ich würde auch so gerne, aber ich kann nicht, ich bin abhängig von meinem Mann. Der verdient das Geld. Und ich hab ihn mein Leben lang unterstützt, hab die Kinder erzogen", so die 74-Jährige über das Dilemma dieser Frauen.

Aus Michaela Mays Ehe mit Jack Schiffer gingen die Töchter Alexandra (li.) und Lilian (re.) hervor. © imago/Weißfuß

Mut zur Unabhängigkeit: Michaela May gibt wichtigen Rat

Michaela May ist dankbar, damals ihrem Herzen gefolgt zu sein, und fühlt mit den Betroffenen, die sich das nicht zutrauen: "Deswegen rate ich allen, gerade den jungen Frauen: Bleibt selbstständig und macht euch nicht von irgendjemandem abhängig. Dass ihr jederzeit sagen könnt: 'Ich gehe, ich fange noch mal neu an'."

Denn die 74-Jährige weiß, dass ein Schlussstrich wahnsinnig kompliziert sein kann, wenn die richtigen Bedingungen nicht gegeben sind: "In dem Moment, wo man sich nur auf das stützt, was der andere macht und sich abhängig macht– da wird's schwierig", warnt die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern.