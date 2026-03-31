Michaela May knutscht bekannte Kollegin: "Schon jetzt der Kuss des Jahres"

Bei Michaela May und einer Kollegin kommt es zu einem intimen Moment. Die Damen gehen auf Tuchfühlung und setzen damit ein Statement. Es sei schon jetzt der Kuss des Jahres, heißt es in einer Mitteilung.

In Ehemann Bernd Schadewald (75) hat Michaela May (74) die große Liebe gefunden. Das Paar ist seit 2006 verheiratet und lebt ein idyllisches Leben in München. Nach vielen Jahren Beziehung sind May und Schadewald mit Veränderungen konfrontiert, auf die sie keinen Einfluss haben. Doch an ihrer Liebe hat sich nie etwas geändert.

Bilder zeigen: Michaela May knutscht Saskia Vester

Mit einer Liebesszene in einem neuen TV-Projekt beweist Schauspielerin Michaela May ihre Vielfältigkeit. Dabei wurde sie mit einer lieben Kollegin intim.

Am Ostersonntag (5. April) flimmert Michaela May im ZDF über die Bildschirme. Denn neben "Kapitän" Florian Silbereisen (44) oder Barbara Wussow (65) wird auch die Münchnerin in der neuen "Traumschiff"-Ausgabe zu sehen sein. Die Crew schippert hierbei nach Island, wo May in ihrer Episodenrolle "Toni" auf ihre Jugendliebe "Evelyn" (gespielt von Saskia Vester) trifft. Die beiden Damen lebten viele Jahre getrennt voneinander, doch die Gefühle scheinen nie erloschen zu sein. "Toni" und "Evelyn" können ihre Zuneigung nicht verbergen – schließlich wird leidenschaftlich geknutscht. Die vom ZDF beauftragte PR-Agentur schreibt in einer Mitteilung an unsere Redaktion: "Schon jetzt der Kuss des Jahres!"

ZDF-"Traumschiff" als "ideale Bühne"

Saskia Vester zeigt sich in der Mitteilung begeistert von der Liebesgeschichte zwischen den beiden Frauen: "Ich finde es super, dass 'Das Traumschiff' sich auch solchen Themen widmet und die Zuschauer auf eine emotionale Reise mitnimmt." Das beliebte Silbereisen-Format sei "dafür eine ideale Bühne". Zudem lobt Vester die gesellschaftliche Bedeutung des Handlungsstrangs: "Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Es geht grundsätzlich um eine 'Enttabuisierung‘. Hier sind wir heute schon deutlich weiter als noch vor ein paar Jahren. In meiner Jugend herrschte leider noch ein anderer Ton. Mittlerweile hat sich in puncto Offenheit einiges verändert."

Saskia Vester und Michaela May beim Dreh von "Das Traumschiff: Island" © ZDF/Dirk Bartling

Wenn es um Akzeptanz geht, sei im Gesellschaftsdenken noch immer Luft nach oben, meint Vester: "Veränderung braucht Zeit. Es geht auch um einen Generationswechsel. Bis wirklich alle ein Umdenken vollziehen, dauert es einfach eine Weile."

Uschi Glas sticht bald mit "Traumschiff" auf See

Wer die "Island"-Ausgabe von "Das Traumschiff" bereits vor Ostersonntag sehen will, kann die Folge im Streamingportal des ZDF abrufen. Beim beliebten TV-Format setzt der Sender immer wieder auf prominente Besetzungen wie Michaela May. In einer kommenden Episode ist auch Film-Ikone Uschi Glas (82) dabei. Die 82-Jährige reiste für die Dreharbeiten erst vor wenigen Tagen nach Hongkong.