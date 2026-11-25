Keinen Partner, keine Freunde, keine Familie – Einsamkeit ist für viele Menschen ein großes Problem. Schauspielerin Michaela May spricht nun über das Alleinsein im Alter – und teilt eine emotionale Erinnerung an ihren verstorbenen Freund Elmar Wepper.

An Ruhestand ist bei Michaela May (74) noch längst nicht zu denken. Ihr neuer Weihnachtsfilm "24 Türchen zu dir" feiert am Freitag (27. November) TV-Premiere in der ARD. Trotz ihrer erfüllenden Arbeit gibt es ein Thema, das den TV-Star mit zunehmendem Alter immer mehr beschäftigt: die Einsamkeit zum Lebensabend. Dabei muss die Schauspielerin oft an ihren Freund Elmar Wepper (†79) denken, der im Oktober 2023 gestorben ist.

Wichtige Botschaft von Elmar Wepper: "Das müssen wir machen"

Ihre wohltätige Arbeit ist Michaela May sehr wichtig. Deshalb hat die 74-Jährige kurz nach der Gründung von Retla 2019 die Schirmherrschaft übernommen. Der Verein setzt sich gegen Einsamkeit und Isolation im Alter ein und möchte älteren Menschen ermöglichen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Darauf aufmerksam wurde May durch Elmar Wepper. "Der hat mich angerufen und gesagt: 'Hör mal, ich weiß, du bist Charity-mäßig schon engagiert, aber das müssen wir machen. Es geht um unser Alter, um unsere Generation, und du glaubst nicht, wie viele Menschen einsam sind'", sagt May am Freitag in der MDR-Talkshow " ".

Michaela May: "Viele haben nicht den Mut, die eigene Wohnung zu verlassen"

Michaela May will vor allem Menschen Halt geben, die im Laufe des Lebens Partner und Freunde verloren haben. "Viele haben nicht den Mut, sich neu zu orientieren oder gar die eigene Wohnung zu verlassen", weiß der TV-Star durch seine Arbeit für den Verein. Durch verschiedene Angebote wie Theaterbesuche, Liederabende oder gemeinsames Stricken will Retla die Lust am Leben wecken. Vor allem Dinner-Events kommen bei einsamen Senioren gut an, wie May schon beobachten konnte: "Tatsächlich hilft es, dass sich Menschen gerade beim Essen neu verbinden."

TV-Star hat gute Freunde verloren: "Jetzt gehen sie alle"

Die Münchnerin selbst kennt das Gefühl, wenn die Vertrauten um einen herum weniger werden. "Zuletzt der Elmar [ Wepper, d.R. ] und jetzt der Günther [ Maria Halmer, d.R. ] – langsam habe ich das Gefühl, jetzt gehen sie alle", verriet Michaela May im Mai 2026 im exklusiven Interview mit der Abendzeitung.

Einsam ist die Schauspielerin allerdings nicht, immerhin hat sie mit Ehemann Bernd Schadewald ihre große Liebe an ihrer Seite. Was für sie Leidenschaft und Liebe ausmacht? "Die Neugier aufeinander. Ehrlichkeit. Gemeinsam lachen und weinen können. Den anderen immer wieder neu entdecken." Anderen, die nicht so viel Glück haben, will May mit ihrem sozialen Engagement Beistand leisten.