Michael Schanze über Abnehmspritze: "Schmecke nichts mehr"

Der Fernseh-Star und Komponist hat mit Hilfe einer Abnehmspritze sein Gewicht fast halbiert. Ihm gehe es aktuell sehr gut, sagt der 78-Jährige. Allerdings gebe es belastende Nebenwirkungen.

München

Fernsehstar und Komponist Michael Schanze hat belastende Nebenwirkungen der Abnehmspritze öffentlich gemacht. Der 78-Jährige sagte der "Bild", dass die Spritze in den vergangenen Jahren zunächst keine Nebenwirkungen hatte. "Jetzt schmecke ich nicht nur nichts mehr. Ich habe einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate", berichtete Schanze, der als Moderator von Sendungen wie "1, 2 oder 3" oder "Kinderquatsch mit Michael" bekannt wurde.

Im Juni hatte Schanze erzählt, dass er seit Anfang 2023 sein Gewicht von 198 Kilogramm auf 125 Kilogramm reduziert habe. Laut "Bild" steht er kurz davor sein Ziel zu erreichen, nämlich die 100-Kilo-Marke zu knacken. Mittlerweile wiege er 102 Kilogramm, schreibt die Zeitung. "Mir geht es gerade sehr gut", sagte Schanze in dem Interview. Er räumte aber ein: "Aber der Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist zu hoch."

"Ich zwinge mich jetzt, ordentlich zu essen"

Durch eine geringere Dosierung bei der Abnehmspritze spüre er eine leichte Besserung. "Ich konnte zuletzt wenigstens wieder ein paar Kartoffeln essen. Ich zwinge mich jetzt, ordentlich zu essen", sagte der 78-Jährige. Sport kann er dem Bericht zufolge wegen anhaltender Rückenprobleme nicht mehr machen.

Schanze moderierte im Fernsehen unter anderem auch die Sendung "Flitterabend", er ist Musiker und war als Schauspieler aktiv. Inzwischen komponiert er Musicals. Die Lebensgefährtin des in Tutzing geborenen Entertainers, Uschi Köhl, starb im vergangenen Jahr.