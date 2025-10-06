Michael Naseband: Hat er nach dem Tod seiner Ehefrau eine neue Freundin?

Michael Naseband kennt man eigentlich als Kommissar aus der Reality-Sendung "K11", doch jetzt versucht er bei "Promi Big Brother" 2025 sein Glück im Trash-TV. Wie tickt er privat? Hat er eine Familie und Kinder?

Im "Promi Big Brother"-Container kam schon so mancher VIP an seine Grenzen. 2025 zählt auch Michael Naseband (60) zu den berühmten Kandidaten. Als ehemaliger Polizeibeamter hat der 60-Jährige bestimmt schon so einiges erlebt. Ob ihm das im Sat.1-Container helfen wird? Und wie erlangte er eigentlich seine TV-Bekanntheit? Die AZ schaut zurück auf das bisherige Leben und die Karriere von Michael Naseband.

Michael Naseband: Düsseldorfer mit Polizeikarriere

Michael Naseband wurde am 11. Juni 1965 in Düsseldorf geboren und wuchs auch in der Rheinmetropole auf. 1982 begann er eine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Wuppertal, ehe er fünf Jahre später zurück nach Düsseldorf zog. In seiner Heimatstadt arbeitete er zunächst als Streifenpolizist und später als Zivilfahnder bei der Kriminalpolizei.

Nach seinem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (1998) war Michael Naseband am Polizeipräsidium Düsseldorf als Ermittler für schwere Raubdelikte und in der Mordkommission tätig. Schließlich führte ihn seine Karriere für ein Jahr als Polizeichef an den kosovarischen Flughafen Pristina.

"K11 – Kommissare im Einsatz": TV-Durchbruch für Michael Naseband

2003 sollte das Leben des Polizeibeamten ordentlich umgekrempelt werden: Michael Naseband wurde neben Alexandra Rietz für das Scripted-Reality-Format "K11 – Kommissare im Einsatz" gecastet, das bis 2013 im Vorabendprogramm von Sat.1 lief. Für seine TV-Präsenz hängte er damals nach zwanzig Jahren den Polizeidienst an den Nagel.

Michael Naseband und Alexandra Rietz waren das Dream-Team bei "K11 – Kommissare im Einsatz". © SAT.1 / Benedikt Müller

Die neue Berühmtheit verhalf ihm auch zu weiteren TV-Auftritten. So war Naseband im Laufe der Jahre in Formaten wie "clever – Die Show, die Wissen schafft", "Genial oder Daneben?" sowie "Riverboat" zu sehen. Zwischen 2020 und 2022 nahm er außerdem seine Tätigkeit als Hauptdarsteller bei "K11 – Die neuen Fälle" wieder auf.

Michael Naseband: Auch als Buchautor und Kneipenwirt erfolgreich

Nach seinen Erfahrungen im Polizeidienst und im Scripted-Reality-TV eroberte Michael Naseband weitere Bereiche. 2008 erschien sein Buch "Leben und leben lassen: Ein Kommissar packt aus", in dem er von seiner Herkunft sowie dem beruflichen Werdegang als Polizist (und späterem TV-Kommissar) erzählte. 2015 knüpfte er an diesen Meilenstein mit dem Kriminalroman "Alt mit Schuss: Naseband ermittelt" an.

2014 entschied sich Michael Naseband zu einem besonders mutigen Schritt: Er eröffnete in Düsseldorf die Kneipe "Naseband's", die sich in der Altstadt befand. Als leidenschaftlicher Fan der Fortuna Düsseldorf wurden dort natürlich auch sämtliche Spiele übertragen. Im November 2024 musste der Gastwirt allerdings Insolvenz anmelden: Mit neuem Konzept und unter neuem Namen wanderte die Kneipe 2025 in andere Hände, wie unter anderem die berichtet.

Privatleben von Michael Naseband: TV-Star ist verwitwet

Ende 2017 wurde bekannt, dass Michael Naseband seine langjährige Lebensgefährtin Tanja Flister geheiratet hat. Doch der TV-Star musste 2021 einen schweren Verlust verkraften: Seine Ehefrau verstarb im April 2021 im Alter von nur 46 Jahren. Am Datum ihres 50. Geburtstags erinnerte sich Naseband auf liebevoll an die Verstorbene zurück: "Happy Birthday! Wir denken alle an dich, Baby. Heute 50 Jahre Tannileinchen."

Michael Naseband und Tanja Flister traten 2017 vor den Traualtar. 2021 musste sich Naseband für immer von seiner Frau verabschieden. © imago/Vistapress

Nach tragischem Verlust: Michael Naseband hat neue Freundin

Nach diesem schmerzvollen Verlust fand Michael Naseband schließlich in einer neuen Partnerin Trost. Im Oktober 2023 zeigte er sich erstmal an der Seite seiner neuen Freundin, die laut den Namen Caren Ommer trägt. Auch auf Instagram teilt Naseband inzwischen regelmäßig Einblicke in sein neues Liebesglück.

Sohn von Michael Naseband: Auch bei "K11" zu sehen

Auch wenn Michael Naseband über sein Privatleben nur in Ausnahmefällen spricht, ist Sohnemann Mike Naseband in der Öffentlichkeit kein Unbekannter. Der Promi-Spross war mehrmals an der Seite seines Vaters bei "K11" zu sehen und trat somit in die Familienfußstapfen. Auch auf anderen Ebenen scheint das Vater-Sohn-Gespann gemeinsame Sache zu machen. Im August 2025 kündigte Michael Naseband auf Instagram an, dass er mit seinem Sohn ein großes Projekt am Unterbacher See in Düsseldorf plane.

Vater-Sohn-Gespann: Mike und Michael Naseband. © imago/Breuel-Bild

Mittlerweile ist bekannt: Mike und Michael Naseband haben den Biergarten am Badesee übernommen und ihm unter dem Namen "Concept Glücklich" neues Leben eingehaucht. Bestimmt unterstützt Mike Naseband seinen berühmten Vater aktuell bei seiner Teilnahme an "Promi Big Brother" 2025.