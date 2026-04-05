Michael Mittermeier spricht über Totgeburten und sehr schwere Zeit: "Wieder die komplette Dunkelheit"

Es war ein schmerzhafter Weg zum Familienglück. Comedian Michael Mittermeier erlebte gemeinsam mit seiner Ehefrau schlimme Schicksalsschläge. Jetzt spricht der Bayer über die emotionale Zeit.

Für Michael Mittermeier ist es ein wichtiger Geburtstag: Am 3. April wird der Comedian 60 Jahre alt. Seit ganzen 45 Jahren steht der gebürtige Oberbayer auf der Bühne und bringt sein Publikum zum Lachen. Und das, obwohl ihm selbst im Laufe seines Lebens nicht immer zum Lachen zumute war. Nun spricht Mittermeier ganz offen über die schwerste Zeit in seiner Ehe – und erzählt, wie ihn Ehefrau Gudrun (56) immer wieder zum Weitermachen motivieren konnte.

Michael Mittermeier über Schicksalsschläge: "Komplette Dunkelheit"

Während Michael Mittermeier in seiner Karriere viele Erfolge verbuchen konnte, sah es privat bei ihm nicht immer nur rosig aus. Aus diesem Grund habe er sich irgendwann Hilfe gesucht: "Irgendwann merkt man, dass man allein nicht weiterkommt. Ohne eine gute Therapie bist du verloren, weil du nicht alles mit deiner Frau oder deinen Freunden besprechen kannst", sagt er "Hörzu".

Der Comedian erinnert sich an besonders schmerzhafte Momente zurück: "Meine Frau und ich hatten einen langen Weg, um ein Kind zu bekommen. Vier Totgeburten, immer wieder die Hoffnung auf ein Kind, dann wieder die komplette Dunkelheit." Doch er habe sich auch damals nicht von seiner Leidenschaft abbringen lassen: "Trotzdem bin ich in der Zeit auf die Bühne gegangen", erzählt der 59-Jährige. Wie er diese Stärke fand? "Auf der Bühne fühle ich mich gut. Es gab ein paar Auftritte, da hat meine Frau gesagt: 'Mach es, ich weiß, es hilft dir, es zu verarbeiten.'"

Auf der Bühne ist er zu Hause: Komiker Michael Mittermeier. © imago/PresseFoto Evans

Die schmerzhaften Erfahrungen thematisiert Michael Mittermeier auch in seinen Comedy-Programmen. Im Juli 2023 hatte er in der "NDR Talk Show" erklärt: "Seit 2005 hatte ich die toten Kinder jeden Tag dabei, auch auf der Bühne." Dies habe ihm die Verarbeitung erleichtert: "Es hat mir geholfen, mit Humor die Dunkelheit zu vertreiben. Das ist mein Ventil." Auch dabei habe seine Frau Gudrun stets hinter ihm gestanden.

Comedian stolz auf Tochter: "Sie inspiriert mich"

Die gemeinsame Tochter Lilly, die 2008 geboren wurde, schenkte den Mittermeiers endlich die Familie, von der sie lange geträumt hatten. Über den Teenager sagt der Comedian zu "Hörzu": "Sie inspiriert mich. Aus Gesprächen mit ihr entsteht so viel. Es geht mir ans Herz, wie klar die jungen Menschen auf diese Welt schauen." Er erklärt auch, was ihm in der Erziehung besonders wichtig sei: "Ein Kind soll immer spüren, dass es geliebt wird, egal, was passiert ist. Und sie soll ihren Weg gehen."

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Comedienne wolle Lilly Mittermeier allerdings nicht werden, gibt ihr berühmter Vater zu verstehen: "Obwohl sie es könnte, aber es ist einfach nicht ihr Ding." Auch wenn sie daraus keine Karriere machen möchte, klingt es, als hätte der Komiker seiner Tochter den Sinn für Humor in die Wiege gelegt. Doch findet der Teenager seinen Vater witzig?

Im persönlichen AZ-Interview hatte Michael Mittermeier im März 2025 verraten: "Meine Tochter ist natürlich ein schwieriger Fall, weil man als Teenager natürlich nicht über die Witze vom Papa lachen will. Teenagersein ist ja ein wahnsinniger Zustand! Ich sage immer: Teenager sind wie Alkoholiker mit Waffenschein. Zu viele Möglichkeiten für zu wenig Gehirn. Und über den Joke hat meine Tochter übrigens gelacht, obwohl der schon krass ist."