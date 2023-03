Michael "Mimi" Kraus: Wie lebt er mit Frau und Kindern privat?

Für RTL trauen sich die Promis bei "Let's Dance" wieder aufs Parkett, um ihre tänzerischen Fähigkeiten zu beweisen. Mit dabei ist auch Michael "Mimi" Kraus. Wie tickt der Handballer eigentlich privat? Hat er eine Frau und Kinder?

Michael Kraus dürften die meisten "Let's Dance"-Fans für eine Teilnahme an der Show eher nicht auf dem Zettel gehabt haben. Doch als ehemaliger Profisportler stehen seine Chancen nicht schlecht, es in dem Wettbewerb weit zu bringen – immerhin hat Handball-Kollege Pascal Hens die RTL-Sendung 2019 sogar gewonnen. Die AZ hat die bisherige Karriere und das Privatleben von Michael "Mimi" Kraus mal unter die Lupe genommen.

Handball-Karriere von Michael "Mimi" Kraus: Deutscher Meister und Weltmeister

Bereits früh zog es den gebürtigen Schwaben zum Sport. Die Profi-Karriere von "Mimi" Kraus begann in seiner Jugend bei der TSG Eislingen und der TS Göppingen. Es folgten Stationen in der Bundesliga, unter anderem bei "Frisch auf Göppingen" und dem HSV Hamburg, mit dem er 2011 die Deutsche Meisterschaft gewann.

Der Handballer war außerdem von 2005 bis 2014, mit einigen Unterbrechungen, Teil der deutschen Nationalmannschaft. 2007 folgte wohl der größte sportliche Erfolg von Michael Kraus, als er mit seinem Team Weltmeister wurde.

2007 konnte Michael "Mimi" Kraus mit der deutschen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft im Handball gewinnen. © IMAGO / Claus Bergmann

Das hält "Mimi" Kraus von seinem Titel "Bravo Boy"

Noch bevor "Mimi" Kraus Erfolge als professioneller Handballer feierte, wurde ihm ein ganz anderer Titel zuteil: Im Jahr 2000 nahm er an der Wahl zum "Boy des Jahres" der Jugendzeitschrift Bravo teil, die er im Alter von 17 Jahren prompt gewann. Seither trägt er auch den Titel "Bravo Boy".

Michael Kraus wurde im Jahr 2000 zum "Boy des Jahres" der Jugendzeitschrift Bravo Girl! gekürt. © IMAGO / Horst Rudel

Über die Auswirkungen, die er sogar heute noch spürt, sagte er im Interview mit " ": "Vom Heiratsantrag bis zum Unterhöschen in der Post – alles schon da gewesen. Da hängt mir der Titel 'Bravo-Boy' noch nach. Ich bin immer erstaunt, wie viele Frauen in den Hallen sind."

Michael Kraus hat eine Zwillingsschwester

Bei der Wahl zum "Girl des Jahres" nahm 2000 auch Alena Kraus teil, die Zwillingsschwester des berühmten Handballers. Allerdings hatte sie nicht so viel Erfolg wie ihr Bruder und schaffte es lediglich in die Top 10. 2019 wollten Follower von Michael Kraus wissen, wie denn seine Schwester aussieht, woraufhin sich der Sportler einen Scherz erlaubte. "Was meint ihr – sehen wir uns ähnlich, oder eher nicht", schrieb er zu einem Foto, das ihn selbst zeigte.

Frau von Michael "Mimi" Kraus: Auch Isabel Kraus ist berühmt

Seit 2014 ist der ehemalige Profisportler mit seiner Ehefrau Isabel Kraus verheiratet, die in den Sozialen Medien keine Unbekannte ist. Die 33-Jährige hat sich als Influencerin einen Namen gemacht und begeistert mit ihrem Leben zahlreiche Fans (Instagram: 597.000 Follower, Youtube: 280.000 Abonnenten).

Hat das Promi-Paar Isabel und "Mimi" Kraus Kinder?

Mit ihrem Nachwuchs können Isabel und Michael Kraus fast schon ihre eigene Mannschaft gründen, denn das Paar hat vier gemeinsame Kinder: Tochter Zoé, die Söhne Marlo und Maddox und Tochter Lima. Bislang werden die Promi-Kids aus der Öffentlichkeit herausgehalten, Fotos in Sozialen Medien werden lediglich ohne Gesicht gezeigt.

Michael "Mimi" Kraus bei "Let's Dance" 2023: "Ich glaube, dass ich an meine Grenzen kommen werde"

Ob der ehemalige Handballer es bis ins Finale von "Let's Dance" schafft, bleibt abzuwarten. Vor seiner Teilnahme an der Tanz-Show sagte er im Gespräch mit : "Ich mache bei 'Let's Dance' mit, weil ich es liebe, neue Herausforderungen anzunehmen und auch meine Grenzen auszuloten. Ich glaube schon, dass ich an meine Grenzen kommen werde." Viel Erfahrung im Tanzen habe er laut eigener Aussage nicht – das kann aber noch werden.