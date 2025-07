Michael Madsen ist tot: Die tragischen letzten Jahre des Kultstars

Michael Madsen ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Der Anwalt des Schauspielers enthüllt nun erschütternde Details über dessen letzte Lebensjahre. Hinter der coolen Fassade des Gangster-Darstellers verbarg sich ein Mann, der schwer mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen hatte.

Nach dem Tod von Michael Madsen im Alter von 67 Jahren hat sein langjähriger Anwalt Perry Wander über die gesundheitlichen Probleme des Schauspielers gesprochen. Madsen, der laut Management an einem Herzstillstand starb, hatte jahrelang mit Alkoholproblemen zu kämpfen.

Mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken

"Ich habe noch zwei Tage vor seinem Tod mit Michael gesprochen - ich wusste, dass es ihm nicht gut ging", erklärte Der Anwalt vertrat den Schauspieler über 20 Jahre und erlebte dessen Alkoholsucht aus nächster Nähe mit. "Michael litt unter den Folgen seiner Sucht. Er war mehrfach in Entzugskliniken, schaffte es aber nie, dauerhaft nüchtern zu bleiben", so Wander weiter. Madsen sei "nicht glücklich mit seinem Leben" gewesen.

Die Alkoholprobleme des "Kill Bill"-Stars waren kein Geheimnis und brachten Michael Madsen immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2019 verlor Madsen laut des Berichts wegen Trunkenheit am Steuer eine Filmrolle im Wert von 100.000 Dollar und musste vier Tagen in Haft verbringen. Bereits 2012 war er unter ähnlichen Umständen festgenommen worden. Damals ordnete ein Richter an, dass Madsen Treffen der Anonymen Alkoholiker besuchen müsse - er kam dieser Auflage jedoch nicht nach.

Familienstreit belastete die letzten Jahre

Neben der Sucht belastete Michael Madsen ein erbitterter Scheidungsstreit mit seiner Ehefrau DeAnna Madsen (64). "Ich mache sie mitverantwortlich dafür, dass sie ihm in seinen letzten Lebensjahren zugesetzt hat", betonte sein Anwalt. Der Konflikt drehte sich um Unterhaltsforderungen und finanzielle Streitigkeiten, zudem sei Madsen auf "böswillige Weise" der Reisepass entzogen worden. "Michael lebte ein Leben voller Reue - und diese Reue bezog sich vor allem auf seine beiden Ehen", so Wander weiter.

Michael Madsen hatte 2024 nach 28 Ehejahren die Scheidung von DeAnna eingereicht. Wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt gegen sie musste er im selben Jahr erneut kurzzeitig in Haft. Aus Mangel an Beweisen wurde das Verfahren eingestellt. Zwei Jahre zuvor war ihr jüngster Sohn Hudson durch Suizid gestorben. Gemeinsam hat das Ex-Paar noch zwei weitere Söhne.

Von 1984 bis 1988 war Madsen mit Georganne LaPiere verheiratet, der Halbschwester von Sängerin Cher. Aus seiner zweiten Ehe mit Jeannine Bisignano (1991-1995) stammen zwei Söhne.

Madsen war vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Kult-Regisseur Quentin Tarantino (62) bekannt geworden. In Filmen wie "Reservoir Dogs" (1992), "Kill Bill" (2004) und "The Hateful Eight" (2015) spielte er markante Gangster-Rollen. Neben seiner Filmkarriere veröffentlichte er mehrere Gedichtbände. Am Morgen des 3. Juli (Ortszeit) wurde er in seinem Zuhause in Malibu, Kalifornien, leblos aufgefunden, wie ein Sprecher der Polizei von Los Angeles .