Michael Käfer spricht über verstorbenen Vater: "Hat mich verlassen, als ich zwölf war"

Vor sieben Jahren starb Gerd Käfer in München an den Folgen einer Krebserkrankung. Sohn Michael wachte bei ihm am Sterbebett und hat jetzt über die letzte Unterhaltung mit seinem Vater gesprochen.

31. August 2022 - 09:28 Uhr | AZ

Michael Käfer spricht über das schwierige Verhältnis zu seinem 2015 verstorbenen Vater. © IMAGO / Spöttel