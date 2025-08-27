Michael Jacksons Sohn Prince Jackson ist mit Freundin Molly verlobt

Prince Jackson, Sohn der verstorbenen Musik-Ikone Michael Jackson, hat seine Verlobung mit Molly Schirmang verkündet. Dabei würdigt er mit Pärchenbildern die langjährige Beziehung der beiden.

Prince Jackson und Freundin Molly sind bereits seit acht Jahren Seite an Seite.

Liebe liegt in der Luft bei den Jacksons: Prince Jackson (28), der älteste Sohn der verstorbenen Pop-Ikone Michael Jackson (1958-2009), hat sich verlobt. Am Dienstag verkündete der 28-Jährige die frohe Botschaft . Dazu veröffentlichte er eine süße Bilderreihe mit Pärchenfotos.

"Freue mich auf dieses nächste Kapitel"

"Acht Jahre sind vorbei, unendlich viele liegen vor uns", schrieb Prince Jackson zu den Erinnerungsbildern. "Molly und ich haben so viel Zeit miteinander verbracht und unglaubliche Erinnerungen gesammelt", schrieb er zu den romantischen Aufnahmen.

Das erste Foto zeigt die beiden in weißen und cremefarbenen Outfits bei einem romantischen Kuss im Park. Weitere Aufnahmen dokumentieren gemeinsame Reisen und Mollys Anwesenheit bei Princes Studienabschluss. Besonders berührend: In der Reihe ist auch ein Bild mit Princes Großmutter Katherine Jackson (95).

Seinen Verlobungspost beendete Prince Jackson mit liebevollen Worten: "Wir sind um die Welt gereist, haben studiert und sind so sehr zusammen gewachsen. Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in unserem Leben, während wir weiter wachsen und großartige Erinnerungen schaffen. Ich liebe dich."

Im März 2018 teilte Prince seiner damals noch geheimnisvollen Freundin anlässlich ihres ersten Jahrestages. "Ich hatte eine so fantastische Zeit in San Francisco, als wir unser gemeinsames Jahr gefeiert haben", schrieb er damals zu einem Selfie der beiden. Schwester Paris Jackson (27) kommentierte bereits damals wohlwollend: "Es wärmt mein Herz zu sehen, wie viel Freude ihr einander bringt. Alles Gute zum Jahrestag, ich liebe euch beide."

Auch jetzt gab es liebevolle Worte von der Familie zur Verlobung. Cousin Taryll Jackson (50), Sohn von Michael Jacksons Bruder Tito Jackson (1953-2024), kommentierte den Beitrag mit "Herzlichen Glückwünsch!" und Herzchen-Emoji.