Michael Gambon ist tot: Dumbledore aus "Harry Potter" mit 82 Jahren gestorben – Todesursache bekannt

In mehreren "Harry Potter"-Filmen spielte er mit Professor Dumbledore eine der wichtigsten Rollen – nun ist der Schauspieler Michael Gambon tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie das Büro seiner Publizistin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in London bestätigte.

Bekannteste Rolle von Michael Gambon: Als Dumbledore wurde er weltberühmt

Gambon kannte man aus den "Harry Potter"-Filmen mit langem Bart, grauen Haaren und sanftem Blick. Er spielte Albus Dumbledore, den Leiter der Zauberschule Hogwarts. Die Rolle war in den ersten beiden Filmen von Richard Harris verkörpert worden. Nach Harris' Tod im Jahre 2002 hatte Gambon den wichtigen Part übernommen.

Die Filme beruhen auf den Büchern von Autorin J.K. Rowling, die darin von einer magischen Welt erzählt. Die Figur Dumbledore nimmt darin den jungen Magier Harry Potter unter ihre Fittiche, nachdem dessen Eltern im Kampf gegen den bösen Voldemort ums Leben gekommen sind.

Todesursache bekannt: Daran starb "Harry Potter"-Star Michael Gambon

"Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Sir Michael Gambon bekanntzugeben", teilte seine Familie der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Ihr Ehemann und Vater sei friedlich im Krankenhaus mit seiner Frau Anne und Sohn Fergus an seiner Seite nach einer Lungenentzündung gestorben.

"Wir bitten darum, unsere Privatsphäre zu achten in dieser schmerzhaften Zeit und danken für Ihre unterstützenden und liebevollen Nachrichten", hieß es in der Mitteilung weiter. Der irisch-britische Schauspieler Gambon spielte in mehreren Filmen und etwa auch in den Serien "Maigret" und "The Singing Detective" mit.