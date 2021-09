Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones feiern Doppel-Geburtstag

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas teilen einen besonderen Tag miteinander: Am 25. September feiern beide Geburtstag. Michael Douglas macht seiner Ehefrau zu diesem Anlass ein Liebesgeständnis auf Instagram.

Michael Douglas feiert an diesem Samstag (25. September) seinen 77. Geburtstag. Doch nicht nur er darf sich an dem Tag feiern lassen. Auch Ehefrau Catherine Zeta-Jones kann sich über Geburtstagswünsche freuen, sie wird 52 Jahre alt. Zum Doppel-Geburtstag meldet sich Douglas zu Wort - und lässt seine Frau hochleben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zu einem alten Foto des Paares schreibt der Schauspieler: "Meine erste Nacht mit Catherine beim Deauville Film Festival 1998. Ich fand heraus, dass sie denselben Geburtstag hatte wie ich - tadaah! Als ich dann entdeckte, dass sie Golf liebt, wurde mir klar, dass all meine Fantasien wahr geworden waren." Er habe in dieser Zeit seines Lebens einfach Glück gehabt. "Ich bin so beeindruckt von ihrer Intelligenz, ihrem Sinn für Humor und ihrer Arbeitsmoral. Alles Gute zum Geburtstag, Catherine - ich liebe dich so sehr!", richtet sich Douglas liebevoll an seine Frau.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Michael Douglas ging mit Spruch aufs Ganze

Nach der schicksalhaften Begegnung beim Filmfestival von Deauville ging Douglas gleich aufs Ganze: "Ich schaute sie an und sagte: 'Catherine, ich werde der Vater deiner Kinder sein'", erklärte er 2016 in der "Jonathan Ross Show". Trotz der anfänglichen Skepsis wegen des Spruchs ihrerseits sollte er Recht behalten: Sohn Dylan (21) kam drei Monate vor der Hochzeit im Jahr 2000 zur Welt. Tochter Carys (18) wurde 2003 geboren.