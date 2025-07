Michael Douglas: Überraschung bei Festival in Tschechien

Michael Douglas erlebte beim Karlovy Vary Filmfestival eine besondere Überraschung. Nach der Präsentation einer restaurierten Version von "Einer flog über das Kuckucksnest" wurde der Hollywoodstar spontan mit einem neuen Preis geehrt.

Eine Zeitreise der besonderen Art erlebte Michael Douglas (80) beim 59. Karlovy Vary International Film Festival am 5. Juli in Tschechien. Der Hollywoodstar war angereist, um eine restaurierte Version des Klassikers "Einer flog über das Kuckucksnest" (1975) zu präsentieren - und wurde dabei völlig überrascht.

Es war Douglas' erste Rückkehr in die malerische tschechische Kurstadt seit 1998. Damals hatte er bereits eine Auszeichnung des Festivals erhalten. Diesmal kam er als Produzent des Oscar-prämierten Films, um dessen 50. Jubiläum zu würdigen.

Väterliche Dankbarkeit und tschechische Gastfreundschaft

, zeigte sich Douglas auf der Bühne gewohnt charmant und erzählte schmunzelnd, dass er erst drei Stunden zuvor angekommen sei - aber bereits tschechische Ente und Pilsner Urquell genossen habe. Das Publikum quittierte seine Bemerkungen mit Lachen und Applaus.

Besonders bewegend war sein Dank an seinen verstorbenen Vater Kirk Douglas (1916-2020). "Ich muss meinem Vater Kirk dafür danken, dass er die Rechte an dem Buch erworben hat", erklärte Douglas laut dem Branchenblatt. "Er versuchte jahrelang, daraus einen Film zu machen, und er konnte es nicht. Als er es verkaufen wollte, bin ich eingesprungen und sagte: 'Dad, bitte, bitte verkauf es nicht.' Ich hatte nie daran gedacht, Produzent zu werden, aber ich liebte dieses Projekt so sehr."

Eine spontane Ehrung

Nach seinem einführenden Vortrag wollte Douglas eigentlich die Bühne verlassen - doch Festivaldirektor Kryštof Mucha (50) hatte eine Überraschung parat. Er überreichte dem verblüfften Star spontan eine neue Kristallkugel-Statue mit dem aktuellen Festivaldesign: eine Frau, die eine Kristallkugel in die Höhe hält.

Der Grund für diese ungewöhnliche Geste: Douglas hatte 1998 noch die alte Version der Auszeichnung erhalten, die laut Mucha den Ruf hatte, "nicht leicht zu halten" zu sein. Er könnte jetzt die alte gegen die handlichere neue Auszeichnung austauschen, erklärte der Festivaldirektor weiter.

Filmgeschichte in fünf Kategorien

Als Douglas mit seiner neuen Statue vor einem Foto posierte, das ihn 1998 mit der alten Auszeichnung zeigte, brach das Publikum in Standing Ovations aus. Bei einer späteren Pressekonferenz kommentierte der Schauspieler trocken: "Sie haben mich hochgestuft."

"Einer flog über das Kuckucksnest" schrieb Filmgeschichte als erst zweiter Streifen, der alle fünf Hauptkategorien der Academy Awards gewann: Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin und Bestes adaptiertes Drehbuch. Douglas teilte sich die Auszeichnung als Produzent mit Saul Zaentz (1921-2014), während der tschechisch-US-amerikanische Filmschaffende Miloš Forman (1932-2018) Regie führte und Jack Nicholson (88) die Hauptrolle spielte.