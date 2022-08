Michael Bully Herbig und weitere Stars trauern um Wolfgang Petersen

Regisseur Wolfgang Petersen ist am 12. August im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist groß. Auch zahlreiche Stars trauern, unter anderem Michael Bully Herbig, Matthias Schweighöfer und sogar Bundeskanzler Olaf Scholz.

Wolfgang Petersen (1941-2022) war als Filmemacher international bekannt und hat es bis nach Hollywood geschafft. Am 12. August ist der "Das Boot"-Regisseur im Alter von 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Zahlreiche Stars trauern jetzt in den sozialen Medien.

Matthias Schweighöfer (41) spielte eine Rolle in Petersens Film "Vier gegen die Bank" (2016). Der Schauspieler schrieb : "Lieber Wolfgang. Danke für alles. Danke für Hollywood. Danke für deine Menschlichkeit. Danke für deinen Pathos. Wir werden dich vermissen. Gute Reise." Dazu setzte Schweighöfer ein rotes Herz-Emoji.

Auch Michael Bully Herbig (54) war in der Kriminalkomödie zu sehen. Zu einem Foto, das ihn strahlend mit Petersen zeigt, schrieb er schlicht: "Unvergessen."

Bundeskanzler Olaf Scholz: Wolfgang Petersen war ein "besonderer Erzähler"

Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz (64) würdigt den verstorbenen Filmemacher ebenfalls. : "Die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen ist zu Ende gegangen. Das Boot und viele andere seiner Filme leben weiter - und zwar weit über Deutschland hinaus. Das besondere Verdienst eines besonderen Erzählers."

US-Drehbuchautor Sean Baker (51) nahm mit einem Foto aus dem Film "Die unendliche Geschichte" Abschied von seinem Kollegen. "RIP Wolfgang Petersen", . US-Regisseur Mike Flanagan (44) schrieb ebenfalls , dass es "traurig" sei, dass der deutsche Filmemacher verstorben ist. Flanagan liebe seine Filme "Das Boot", "In The Line of Fire - Die zweite Chance", "Der Sturm" und "Outbreak - Lautlose Killer". Zudem werde "'Die unendliche Geschichte' immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben".

Wolfgang Petersen drehte mit großen Schauspielern

Weitere bekannte Filme von Wolfgang Petersen sind "Air Force One" (1997), "Troja" (2004) und "Poseidon" (2006). Seine Werke brachten es auf insgesamt 15 Oscar-Nominierungen. Er arbeitete mit großen Namen aus der Filmbranche, etwa mit Clint Eastwood (92), Rex Harrison (1908-1990), Dustin Hoffman (85), Brad Pitt (58), Diane Kruger (46), George Clooney (61) sowie Kurt Russell (71).