Mia Threapleton: Mama Kate Winslet hielt ihr bei Sexszene die Augen zu

Als Kind durfte Mia Threapleton nicht alle Szenen aus Mamas berühmtestem Film sehen. Kate Winslet hielt ihrer Tochter bei der ikonischen "Titanic"-Liebesszene die Augen zu. "Ich konnte trotzdem alles hören!", erinnert sich die 24-Jährige.

Eine peinliche Kindheitserinnerung, die wohl viele Schauspielerinnen-Töchter kennen: Wenn die eigene Mutter plötzlich im Fernsehen fremd knutscht! Mia Threapleton (24), Tochter von Oscarpreisträgerin Kate Winslet (48), hat eine besonders lebhafte Erinnerung an den Moment, als sie zum ersten Mal Mamas berühmtesten Film "Titanic" sah.

"Ich erinnere mich an die Autoszene und plötzlich erschienen diese Hände von hinten über meinem Kopf und hielten meine Augen zu", . Ihre spontane Reaktion damals: "Ich kann trotzdem alles hören!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mutter Kate schaut ihre eigenen Filme nicht gern

Die berühmte Liebesszene zwischen Rose (Kate Winslet) und Jack (Leonardo DiCaprio) in einem Auto im Unterdeck des legendären Luxusdampfers mit den beschlagenen Fenstern gehört zu den ikonischsten Momenten der Filmgeschichte. Für die kleine Mia war es damals jedoch ein ziemlich verstörender Moment - nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch wegen der Geräuschkulisse mit den leidenschaftlichen Küssen und dem romantischen Soundtrack "My Heart Will Go On" im Hintergrund.

Threapleton, die aktuell in Wes Andersons neuem Projekt "Der phönizische Meisterstreich" zu sehen ist, verriet auch, dass James Camerons Katastrophenepos niemals die erste Wahl ihrer Mama für einen Filmabend gewesen sein kann. "Ich erinnere mich nicht, warum er lief. Meine Mutter würde diesen Film niemals freiwillig anmachen. Sie schaut sich nicht gern selbst an. Und ich verstehe total, warum."

Von der Tochter zur eigenständigen Schauspielerin

Die 24-Jährige ist die Tochter von Kate Winslet und ihrem Ex-Ehemann, dem Filmemacher Jim Threapleton (51). Ihren ersten professionellen Schauspielauftritt hatte sie 2014 in Winslets Drama "Die Gärtnerin von Versailles". Seit 2020 war sie in verschiedenen Serien zu sehen, darunter im Netflix-Drama "Scoop - Ein royales Interview" von 2024 und in Apple TV+'s "The Buccaneers".

Ihre Oscar-prämierte Mutter übte im Übrigen keinen Druck auf sie aus, Schauspielerin zu werden. Im Gegenteil - sie nahm sie nicht einmal mit ans Filmset. "Je älter ich werde, desto dankbarer bin ich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist", reflektiert Threapleton heute. "Denn das bedeutet, dass alle meine Erfahrungen und alles, was ich getan habe, von mir kommen."