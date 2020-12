Mexikanischer Grammy-Gewinner Armando Manzanero an Corona verstorben

Armando Manzanero, der "Meister der Ballade", ist tot. Er starb mit 85 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung.

Der mexikanische Sänger und Komponist Armando Manzanero ist tot. Der "Meister der Ballade" verstarb im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Infizierung mit dem Coronavirus, nachdem er sich deswegen seit Mitte Dezember zur Behandlung in einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt befunden hatte. Das berichtet unter anderem

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador (67) wird mit den Worten zitiert: "Armando Manzanero war ein gefühlvoller Mann, ein Mann des Volkes. Darum beklage ich seinen Tod. Er war außerdem ein großartiger Komponist."

Manzanero hat in seiner langen Karriere mehr als 600 Lieder komponiert, über 30 Alben brachte er zwischen 1959 bis 2014 heraus. Das Jahr 2014 war es auch, in dem er - als erster Mexikaner überhaupt - für sein Lebenswerk mit dem Grammy Lifetime Achievement Award ausgezeichnet wurde. Stars wie Elvis Presley und Frank Sinatra bis hin zu Andrea Bocelli und Christina Aguilera sangen Werke von ihm.