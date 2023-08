Mette-Marit von Norwegen trotzt ihren Schicksalsschlägen

Norwegens künftige Königin wird am Samstag 50 Jahre alt. Längst hat Mette-Marit bewiesen, dass sie für den Thron geeignet ist. Mit Ehemann Haakon bildet die Kronprinzessin ein starkes Duo für die Monarchie. Er unterstützt sie auch bei ihren gesundheitlichen Problemen.

Nach ihrem Ehemann Kronprinz Haakon (50) kann nun auch Mette-Marit von Norwegen ihren runden Geburtstag feiern. Am heutigen Samstag (19. August) wird das allerdings nur im privaten Kreis passieren. Die große Party soll erst am 25. August stattfinden - dem 22. Hochzeitstag des Paares. Dann feiern die Eheleute gemeinsam eine "Hinterhofparty im Schloss", wie der Palast angekündigt hat. Dazu sollen Gäste aus dem ganzen Land kommen.

Der Kronprinzenpaar ist seit 1999 unzertrennlich

Mit ihrer Doppel-Geburtstags-Feier zeigen Haakon und Mette-Marit einmal mehr, dass sie eine Einheit sind - allen Widerständen zum Trotz. Erst mussten sie viele Kritiker von ihrer Liebe überzeugen, nun kämpfen sie gemeinsam gegen Mette-Marits Krankheit. Zu Beginn waren viele Norweger wenig begeistert von der Blondine mit wilder Party-Vergangenheit und unehelichem Kind (Sohn Marius, 26). Dennoch hielten beide an ihrer Beziehung und ihrer gemeinsamen Zukunft fest.

Es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, als sie sich 1999 bei einem Musikfestival zum ersten Mal trafen. Nur sechs Monate später verlobten sie sich. Der Kronprinz war fest entschlossen: "Ich war noch nie so schwach und noch nie so stark. Mette-Marit, ich liebe dich!" Und längst haben sie bewiesen, dass diese Entscheidung goldrichtig war. Sie führen eine skandalfreie Ehe und wirken bei ihren Auftritten immer sehr glücklich. Zu Haakons Geburtstag im Juli postete das Königshaus ein Foto, das das Kronprinzenpaar und verbunden zeigt.

Auch in schlechten Zeiten hält das Paar zusammen

Dabei machten sie bereits einige Schicksalsschläge durch. Im Sommer 2011 wurde Mette-Marits 51-jähriger Stiefbruder Trond Berntsen bei dem Terroranschlag auf der Insel Utøya erschossen. Halt gab ihr Haakon - wie auch bei ihren gesundheitlichen Problemen. Im Oktober 2018 gab das Königshaus bekannt, dass die Kronprinzessin an einer chronischen Lungenfibrose leidet. Dies kann zu Kurzatmigkeit und schneller Erschöpfung führen. Mette-Marit musste deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder Termine absagen. Ihr Mann erzählte kürzlich in der Zeitung "Aftenposten": "Es ist eine ernste Diagnose und eine chronische Krankheit." Mette-Marits Zustand sei unterschiedlich: "Was an einem Tag schwierig ist, kann am nächsten Tag schon wieder gut sein."

Doch insgesamt scheint es der Kronprinzessin aktuell wieder besser zu gehen als vor einigen Jahren. Sie zeigte sich in den vergangenen Monaten häufig sehr gut gelaunt in der Öffentlichkeit, feierte den Schulabschluss ihrer Tochter Ingrid Alexandra (19) und strahlte entspannt der Kronprinzenfamilie, zu der noch Sohn Sverre Magnus (17) gehört.

Die Kronprinzessin überzeugte in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur mit ihrer sympathischen Art und der offensichtlich glücklichen Ehe mit Haakon, sondern auch mit ihrem fleißigen Einsatz für die Monarchie und für wohltätige Einrichtungen. Sie ist Sonderbotschafterin für UNAIDS, das gemeinsame Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids, und Schirmherrin verschiedener Organisationen wie zum Beispiel das Norwegische Rote Kreuz. Auch in Sachen Kunst, Kultur und Musik engagiert sie sich. Und so wollen sich wohl die meisten Norweger ihre Kronprinzessin 22 Jahre nach der einst so umstrittenen Hochzeit nicht mehr wegdenken.