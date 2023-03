Met Gala 2023: Werden die Kardashians ausgeladen?

Anna Wintour soll die Gästeliste für die diesjährige Met Gala besonders streng halten - und keine Lust mehr auf Influencer haben. Angeblich soll sogar die Kardashian-Familie nicht am Mode-Event teilnehmen dürfen.

Die Met Gala könnte in diesem Jahr das erste Mal seit langem ohne die Kardashians stattfinden. , möchte Veranstalterin und "Vogue"-Chefin Anna Wintour (73) die Gästeliste für das jährliche Mode-Event exklusiver gestalten - und die Reality-TV-Stars dabei nicht mehr berücksichtigen.

Bestätigt wurde die Nachricht bisher noch nicht. Eine Ausladung des wohl berühmtesten Familien-Clans der Welt wäre wohl ein veritabler Skandal für die Familie. 2022 war das erste Jahr, in dem Kim Kardashian (42) mit all ihren vier Schwestern und Mutter Kris Jenner (67) auf dem roten Teppich posierte.

Die Mode-Unternehmerin und Influencerin nimmt seit 2013 an der Gala teil und sorgt mit ihren Outfits regelmäßig für Gesprächsstoff. Im letzten Jahr erschien Kardashian in einem Vintage-Kleid, das einst Marilyn Monroe (1926-1962) gehört hatte. Im Jahr davor wurde sie von Balenciaga von Kopf bis Fuß - inklusive Gesicht - in hautengen, schwarzen Stoff gehüllt.

Zu viele Influencer statt Stars

Wieso "Vogue"-Chefin Wintour angeblich vorhat, in diesem Jahr auf die Kardashians zu verzichten, ist nicht bekannt - in den vergangenen Jahren wurde laut "Page Six" jedoch von einigen Insidern kritisiert, dass die Met Gala von Influencern überrannt wäre.

Bei der Veranstaltung, die auch als Oscar-Verleihung der Modewelt beschrieben werden kann, werden Spenden für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York City gesammelt. Um an der Met Gala teilzunehmen, muss man eine Einladung erhalten und 30.000 US-Dollar zahlen. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 1. Mai statt. Das Thema lautet: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty".