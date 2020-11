Merkel appelliert: Kontakte beschränken und auf Feiern verzichten

Nach Beratungen mit den Ländern hat Bundeskanzlerin Merkel an die deutschen Bürger appelliert, ihre Kontakte deutlich einzuschränken und auf private Feiern zu verzichten.

Angela Merkel (66) hat nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten die Bürger dazu aufgerufen, auf private Feiern gänzlich zu verzichten und persönliche Kontakte wenn möglich deutlich zu reduzieren. Auch die Länder fordern dazu auf, zur Eindämmung der Pandemie entsprechende Schritte zu tätigen. Neue verpflichtende Vorschriften wurden allerdings noch nicht beschlossen.

Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin möchten die aktuelle Lage in der kommenden Woche, bei einer weiteren Konferenz am 25. November, neu bewerten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es dann zu weiteren Beschränkungen kommen kann. "Man kann heute nicht sagen, was ist nächste Woche geboten", erklärte Merkel unter anderem.