"Merke, was wirklich wichtig ist": "Bergdoktor"-Star rechnet mit TV-Karriere ab

Ronja Forcher ist als Schauspielerin und Autorin erfolgreich. Doch für die "Bergdoktor"-Darstellerin sind im Leben noch ganz andere Dinge wichtig. Nun verrät sie, welche Freuden für sie "unvergesslich" bleiben – und weshalb diese nichts mit ihrer TV-Karriere zu tun haben.

Ronja Forcher (2. v. li.) wurde durch die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" bekannt. Für die 29-Jährige gibt es im Leben jedoch Wichtigeres als Erfolg.

Ronja Forcher (29) hat das geschafft, wovon viele Schauspielerinnen träumen: Durch ihre Rolle in "Der Bergdoktor", die sie seit 2008 verkörpert, konnte sie sich bereits in jungen Jahren eine große Fangemeinschaft aufbauen. Privat hat sie in ihrem Felix (27) das große Glück gefunden: Die beiden sind seit zehn Jahren ein Paar und seit drei Jahren verheiratet. Nun spricht die Schauspielerin ganz offen über ihre Prioritäten im Leben – und findet für ihre Liebsten rührende Worte.

"Der Bergdoktor"-Star schwärmt von Ehemann: "Für mich unvergesslich"

Im Gespräch mit "Schöne Woche" schwärmt Ronja Forcher von den unvergesslichen Meilensteinen mit ihrem Felix: "Die großen wie die kleinen Momente. Natürlich so etwas wie der erste gemeinsame Urlaub, die Verlobung, die Hochzeit. Aber auch die erste Nacht in der ersten gemeinsamen Wohnung."

Die Schauspielerin erzählt weiter: "Der Abend, als die Tochter meiner Cousine geboren wurde und Felix und ich mit Freudentränen in den Augen Abendessen gekocht haben. Als wir mit Musik und tanzend im Badezimmer Zähne geputzt haben, nachdem mein Buch 'Spiegel'-Bestseller wurde." Ronja Forcher findet: "Jeder Moment mit großen Gefühlen ist für mich unvergesslich."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ronja Forcher erklärt: "Was wirklich wichtig ist im Leben"

Seit 2008 konnte das "Bergdoktor"-Publikum der sympathischen Schauspielerin beim Erwachsenwerden zusehen. Im Laufe dieser Jahre hat Ronja Forcher eine wichtige Erkenntnis erlangt: "Je älter ich werde, desto mehr merke ich, was wirklich wichtig ist im Leben. Und zwar keinesfalls Geld, Erfolg oder Ruhm. Man kann es einfach nur runterbrechen auf: die Liebe."

Wen genau sie damit meint, erzählt die "Bergdoktor"-Darstellerin ebenfalls: "Die Menschen, die man liebt. Die Menschen, die einen zurück lieben. Und: dass es allen gut geht, die Teil vom eigenen Herzen sind." Aus diesem Grund kann Ronja Forcher eine klare Entwicklung feststellen: "Die Liebe wurde im Laufe des Erwachsenwerdens immer noch wichtiger."