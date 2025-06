"Melrose Place"-Star Courtney Thorne-Smith lässt sich scheiden

Nach rund 18 Ehejahren hat Courtney Thorne-Smith die Scheidung von ihrem Ehemann Roger eingereicht. Die US-Schauspielerin begründet ihren Antrag mit den berüchtigten "unüberbrückbaren Differenzen".

Der Scheidungsantrag liest sich offenbar ganz so, wie es in Hollywood häufig üblich ist. Unter Berufung auf die in der Traumfabrik oftmals zitierten "unüberbrückbaren Differenzen" hat Courtney Thorne-Smith (57) die Scheidung eingereicht. Das berichtet das US-Magazin "People", das Einsicht in die Unterlagen habe.

Courtney Thorne-Smith schon seit mehreren Jahren getrennt

Der Antrag auf Scheidung von Thorne-Smith kommt nach etwas mehr als 18 Jahren Ehe der Schauspielerin mit Roger Fishman, die am Neujahrstag im Jahr 2007 geheiratet hatten. Getrennt leben die beiden aber offenbar bereits seit mehreren Jahren - dem vor wenigen Tagen eingereichten Antrag zufolge seit September 2021.

Weder um den Nachwuchs noch ums Geld möchte sie sich offenbar mit ihrem Ex-Partner streiten. Das lassen zumindest die gemachten Angaben vermuten. Dem Bericht nach habe sie zum einen ein geteiltes Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Jacob (17) beantragt. Außerdem wolle Thorne-Smith, dass das Gericht die Möglichkeit von Ehegattenunterhalt sowohl für sie als auch für Fishman ausschließe.

Bekannt aus "Melrose Place" und "Ally McBeal"

Courtney Thorne-Smith hat sich bisher nicht zu dem Scheidungsantrag geäußert. Die Schauspielerin dürfte vor allem Serien-Fans sehr bekannt sein. Sie war unter anderem jeweils lange im "Beverly Hills, 90210"-Ableger "Melrose Place" und den Serien "Ally McBeal", "Immer wieder Jim" sowie "Two and a Half Men" zu sehen. In den vergangenen Jahren ist sie vorwiegend in US-Fernsehfilmen aufgetreten.