Melinda und Bill Gates sind offiziell geschieden

Die Scheidung von Melinda und Microsoft-Mitgründer Bill Gates ist einem Bericht zufolge offiziell. Ihren Nachnamen will Melinda behalten.

Microsoft-Mitgründer Bill Gates (65) und Melinda Gates (56) sind nun offiziell geschieden. Das berichtet . Demnach habe der zuständige Richter die entsprechenden Unterlagen unterzeichnet.

Aus den Gerichtsdokumenten, die der Seite vorliegen sollen, geht hervor, dass keiner der beiden Unterhalt bekommt. Auch behält Melinda ihren Nachnamen. Der gemeinsame Besitz sei wie in der zuvor geschlossenen Trennungsvereinbarung aufgeteilt worden. Die Ex-Eheleute haben drei gemeinsame Kinder: die Töchter Jennifer (25), Phoebe (18) und den Sohn Rory (22). Da alle drei volljährig sind, seien Sorgerecht und Unterhalt für die Kinder kein Thema gewesen.

Ehe-Aus nach 27 Jahren

Bill und Melinda Gates haben am 3. Mai in einem gemeinsamen Statement erklärt, dass sie ihre Ehe nach 27 Jahren beenden wollen. Sie hatten 1994 geheiratet. "Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden", unter anderem erklärt.

Über die Gründe für das Ehe-Aus wurde im Anschluss an das Statement viel und heftig spekuliert. unter anderem von einer angeblichen Affäre des Microsoft-Mitgründers.